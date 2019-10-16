16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.10.2019, среда

В 09:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, у зала № 531) перед началом мероприятий форума «Юридическая неделя на Урале» состоится брифинг с участием первого заместителя главы города Александра Ковальчика и сопредседателя коллегии адвокатов «РегионСервис» Сергея Учителя.

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу Международная специализированная выставка «Дорога-2019». С 11:30 до 13:00 в концертном зале конгресс-центра пройдет Всероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год».

В 10:50 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В числе прочих вопросов планируется рассмотреть протокол опроса граждан по вопросу места размещения собора святой Екатерины.

В 11:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств начнутся мероприятия Дней Эрмитажа. Будут работать выставка одной картины, кинотеатр виртуальной реальности, где пройдет показ фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским», и лекторий (в 14:30 лекция «От Яна Ван Эйка до Босха. Искусство Нидерландов в XV веке» состоится в УрФУ на Ленина, 52, в 18:30 в ЕМИИ на Воеводина, 5).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике; постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 на площадке ТЭЦ 19 специалисты Екатеринбургского филиала «Т Плюс» по реализации приоритетных инвестиционных проектов расскажут о ходе работ по оптимизации теплового узла юго-западной части Екатеринбурга (въезд в металлические ворота напротив техникума на Умельцев, 5).

В 13:35 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в городском центре спортивной медицины МАУ «Детская городская поликлиника № 13» (Екатеринбург, ул. Буторина, 10) пройдет выездное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора, в 13:45).

В 16:00 в Екатеринбурге открывается Всероссийский форум предпринимателей XV Съезд лидеров «Опоры России» «Время начать свое дело!». В 16:20 в центре «Мой Бизнес» (Екатеринбург, Восточная, 7д) состоится тестирование услуг центра и пресс-подход с участием заместителя министра экономического развития РФ Вадима Живулина, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, заместителя генерального директора корпорации «МСП» Натальи Ларионовой, президента «Опоры России» Александра Калинина. В 17:00 в здании правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж) состоится пленарное заседание форума. В рамках заседания участники обсудят меры для повышения привлекательности бизнеса, положительный опыт регионов в этом направлении, а также вопросы повышения образовательного и информационного уровня предпринимателей.

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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