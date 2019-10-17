17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.10.2019, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

С 10:00 до 14:00 на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (ул. Большакова, 65) состоится VIII Международный фестиваль Ural Professional Cooking Cup, посвященный Международному дню повара. В рамках фестиваля прйдут выставки, конкурсы и мастер-классы от шеф-поваров ведущих международных сетей.

В 10:00 на аэродроме ДОСААФ Логиново Белоярского городского округа пройдут спуски спасателей с вертолета Ми-8 при помощи лесопожарного спускового устройства СУ-Р на ограниченный участок местности, а также на открытую площадку с использованием лебедки. В десантировании также будут принимать участие кинологические расчеты.

В 10:30 в Уральском ГУ Банка России (Екатеринбург, ул. Циолковского, 18) состоится брифинг «Государственная поддержка уральского малого бизнеса. Работа Банка России с жалобами потребителей». В мероприятии примут участие руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута и начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 3 этаж, зал № 4А) состоится оглашение приговора по уголовному делу о преступлениях 15- летней давности. Подсудимый обвиняется в ограблении склада шахты «Северопесчанская», разбойном нападении на доставщицу пенсий и убийстве охранника. Преступления были совершены в Краснотурьинске в 2004 году. Судья Андрей Юшманов.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) начнется рассмотрение уголовного дела Вадима Панкратова (дед-пикет), обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».

В 11:00 на площадке киноконцертного театра «Космос» (Екатеринбург, Дзержинского, 2) в рамках съезда лидеров «Опоры России» откроется форум «Цифровая эволюция бизнеса». Участники форума обсудят с экспертами способы продвижения бизнеса в сети Интернет. В 13:00 в синем зале состоится пресс-конференция, посвященная цифровизации бизнеса. Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, президент «Опоры России» Александр Калинин.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с остеопорозом. Начальник отдела санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Василенко, главный внештатный специалист-ревматолог министерства Свердловской области Свердловской области, заведующая отделением ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» Людмила Евстигнеева, главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель начальника по медицинской части ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Валентина Ямпольская, начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов, заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин расскажут о лечении остеопороза и профилактике вторичных переломов, назовут группы риска, а также поделятся информацией о комплексе мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» Свердловской области».

В 12:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников представит доклад о реализации указа президента России в сфере оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ. Содоклад представит замгубернатора Олег Чемезов. Кроме того, в повестке заседания рассмотрение проектов постановлений, направленных на развитие образования, социальной политики, агропромышленного-комплекса, культуры и других сфер жизни и деятельности региона.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам исследования качества дизельного топлива в Свердловской области. Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов и заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева объявят результаты исследования, расскажут о показателях качества и безопасности, по которым проводились испытания дизельного топлива, поделятся данными о количестве АЗС, где были отобраны пробы, а также озвучат информацию об экспертах, которые принимали участие в исследовании.

В 12:30 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие стадиона гимназии № 13 (улица Карла Маркса, 33). В мероприятии примут участие начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, ее заместитель Михаил Ладейщиков, директор гимназии № 13 Римма Стихина.

В 13:00 в Центральной городской больнице № 7 Екатеринбурга (ул. Вилонова, 33) состоится торжественное открытие первого на Урале кабинета вторичной профилактики переломов. Главный ревматолог Свердловской области Людмила Евстигнеева, главный врач ЦГБ № 7 Евгений Барац и врач-ревматолог Марина Фоминых покажут работу кабинета, расскажут, как отличаются костная система здорового человека и пациента с диагнозом «остеопороз». В холле поликлиники волонтеры будут определять 10-летний риск у посетителей.

В 13:00 в отделении детской онкологии и гематологии областной детской клинической больницы № 1 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) пройдет пресс-конференция, посвященная проекту компании ИКЕА по поддержке отделения онкологии и гематологии ОДКБ. На мероприятии выступят: Главный врач ОДКБ №1 Олег Аверьянов; директор магазина ИКЕА Екатеринбург Каан Салы; начальник отдела планирования и контроля финансовой и операционной деятельности Светлана Лансфорд; представители администрации города.

В 14:00 на площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная старту социальной кампании по пропаганде безопасности дорожного движения «Однозначно» в Свердловской области. Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, президент экспертного центра «Движение без опасности», член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин расскажут о ходе реализации проекта, поделятся результатами социального исследования, касающегося «болевых точек» дорожной ситуации в стране и мифов в этой сфере. На пресс-конференции будут присутствовать министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

В 15:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнется рассмотрение иска Андрея Щукина к сотрудникам УМВД России по Екатеринбургу, речь идет об обжаловании действий сотрудников ППСП при задержании на митинге в сквере у театра драмы в мае 2019 года.

В 16:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26), состоится открытие выставки «Медицинский форпост. Из истории Свердловской областной клинической больницы № 1». Фотовыставка посвящена истории строительства, ввода в эксплуатацию и будням больницы.

В 18:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) начнутся мероприятия Фестиваля современной еврейской культуры. В 18:00 в арт-галерее состоится открытие фотовыставки «50 еврейских женщин мира». В экспозиции будут представлены уникальные портреты женщин из пятнадцати стран мира, которые внесли значительный вклад в науку, культуру и политику в XIX и XX столетиях. Мероприятия пройдут в течение нескольких дней на разных площадках, подробная программа здесь.

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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