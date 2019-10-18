18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.10.2019, пятница

В 10:10 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 21, актовый зал) председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представит свою новую книгу «Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961».

В 10:15 член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий посетит завод ЖБИ в Екатеринбурге и стройплощадки застройщика «Группы ЛСР» (ул. 40-летия Комсомола, 34). Встреча состоится в рамках подготовки к «Форуму 100+». В мероприятии примет участие Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал».

В 10:30 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится встреча с учредителем и президентом фонда «Другой Мир» Натальей Заиченко, которая расскажет о создании проекта «Город-конструктор» – инклюзивной культурно-просветительской музейной площадки, в рамках которой планируется экспонирование сборно-разборных макетов значимых архитектурных сооружений Екатеринбурга и Свердловской области. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

В 10:30 в Нижнем Тагиле на площади перед КДК «Современник» (ул. Уральская – ул. Горошникова) состоится парад коммунальной техники, приуроченный ко Дню дорожника, здесь будет выстроено 50 единиц техники из автопарка предприятий, занимающихся содержанием городских дорог, это комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, тракторы. Директора предприятий отчитаются перед главой города Владиславом Пинаевым о готовности коммунальной техники к зиме. Водители продемонстрируют возможности машин и расскажут об их технических характеристиках. Затем коммунальная техника пройдет колонной по ул. Горошникова.

В 11:00 на территории службы ремонта МУП «Водоканал» пройдут соревнования автослесарей, экскаваторщиков и водителей (автобус для СМИ отправится от управления Водоканала, ул. Царская, 4, в 10:00). После теоретического блока участники выполнят практические задания, результаты судьи оценят по качеству и скорости выполнения задачи. Автослесари устранят одинаковые неисправности в автомобилях, водители проедут на аварийных автомобилях специальную экзаменационную трассу, экскаваторщики продемонстрируют мастерство управления техникой – например, закроют ковшами спичечные коробки.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту нового политического сезона. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов об общественно-политической ситуации в муниципалитетах региона, итогах выборной кампании и проведении общегородского опроса жителей Екатеринбурга, расскажет о поддержке отдельных категорий свердловчан, нуждающихся в помощи, и др.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж, зал заседаний) состоится заседание правления Специального Олимпийского комитета Свердловской области. В рамках него пройдет награждение спортсменов и тренеров Специальной Олимпиады – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. В церемонии награждения примет участие президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.

В 16:00 в Музее камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится подведение итогов Международного XX конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея». Среди участников – авторы-профессионалы и новички из России (в том числе из Екатеринбурга, Кунгура, Нижнего Тагила, Перми, Тольятти) и других стран.

В 16:00 в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие «Парка скульптуры советского периода» на площадке музея Изобразительных искусств (ул. Уральская, 7). Ожидается, что в мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В 17:30 в Техническом университете УГМК (Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3, конференц-зал) автомобильный фотограф Владимир Седов (Москва) проведет мастер-класс по съемке техники.

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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