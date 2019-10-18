Дополнение к анонсам

В 14:00 в законодательном собрании (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится организационное совещание по подготовке к ассамблее Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», которое проведут депутат Госдумы Павел Крашенинников, председатель заксобрания Людмила Бабушкина и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. На организационном совещании предполагается обсудить повестку и дату проведения предстоящей ассамблеи. По завершении совещания состоится пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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