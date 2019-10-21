21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.10.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Свердловской области и межведомственному взаимодействию. Начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Игорь Каргаполов, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Уральского управления ЦБ РФ Сергей Кокоулин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщат о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, расскажут о статистических данных и мерах ответственности, дадут рекомендации, как обезопасить себя от преступников, объяснят основы безопасного взаимодействия с кредитными организациями при оформлении кредита, затронут вопросы финансовой грамотности населения.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) пройдет общественная экспертиза законопроекта № 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции». Планируется рассмотреть положения законопроекта и подготовить соответствующее заключение, которое будет направлено в Общественную палату РФ и включено в дальнейшее обсуждение на федеральном уровне.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.19

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