22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.10.2019, вторник

В 09:00 в пос. Чусовское озеро инспекторы МЧС с представителями с АО «Екатеринбурггаз» проведут рейд по газовой безопасности (сбор на ул. Боровая, 15).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих вопросов депутаты рассмотрят проекты решений об общегородском опросе горожан, который прошел 13 октября, и о расчете налоговой ставки на недвижимое имущество, привязанной к его кадастровой стоимости.

В 10:00 в Нотариальной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Луначарского, 177в) состоится пресс-конференция «Цифровой нотариат», посвященная подписанию соглашения о взаимодействии Нотариальной палаты Свердловской области и уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, а также вопросам развития современных цифровых сервисов ЕИС (Единая система нотариата). В пресс-конференции примут участие: Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Владимир Ярков, доктор юр. наук, проф., президент НПСО; Петр Дьячков, управляющий делами НПСО; Татьяна Грехова, начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области; Татьяна Зайцева, советник президента и главный консультант НПСО; Ольга Филиппова, кандидат юр. наук, доцент, член правления Нотариальной палаты.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам сезона клещевых инфекций в Свердловской области. Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Светлана Скрябина и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, кандидат медицинских наук Марина Топоркова расскажут об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом, в том числе среди детей, поделятся информацией о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также напомнят о противопоказаниях и правилах вакцинации.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция заместителя директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой. Она расскажет о реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в рамках которого действует специальная программа переобучения. Также спикер ответит на вопросы по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В 11:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю детских музейных маршрутов «Время открытий». Какую цель поставили перед собой организаторы проекта, чем они собираются удивить поколение гаджетов и какое продолжение будет иметь фестиваль, расскажут: начальник городского управления культуры Илья Марков; директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский; руководитель отдела музейной педагогики музея первого президента России Б.Н. Ельцина Анна Бородулина; заведующая научно-просветительским отделом музея изобразительных искусств Вероника Калинина; заведующая сектором музейной педагогики музея изобразительных искусств Ирина Грибинец.

В 11:00 в Институте электрофизики УрО РАН (Екатеринбург, ул. Амундсена, 106) пройдет презентация нового метода поверхностной дезинфекции куриных яиц, разработанного уральскими учеными: они предлагают облучать упакованные яйца наносекундным пучком электронов. Почему облучение позволяет избежать вторичного загрязнения, насколько глубоко проникают электроны, за счет чего яйцо сохраняет поверхностную стерильность в течение всего срока хранения, безопасен ли метод, и как облучение влияет на цыплят, расскажут руководитель проекта, профессор кафедры экспериментальной физики УрФУ Сергей Соковнин и исследователи Института электрофизики УрО РАН.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный развитию телемедицины в Уральском федеральном округе в рамках национального проекта «Здравоохранение» и национальной программы «Цифровая экономика». Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, директор по развитию ГК ХОСТ Андрей Завада, руководитель направления отдела прикладных проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров расскажут о развитии телемедицины в УрФО, о подключении к интернету социально значимых объектов Урала, о возможностях, которые открывает применение технологии телемедицины. По видеосвязи в круглом столе примут участие директор департамента цифрового развития и информационных технологий министерства здравоохранения РФ Дмитрий Селиванов, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Ципорин и директор института цифровой медицины ПМГМУ имени И.М. Сеченова Георгий Лебедев.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» проведут рейд по нестационарным торговым точкам в Железнодорожном районе Екатеринбурга (сбор в администрации Железнодорожного района, ул. Мельковская, 7). Спикер: Дмитрий Чукреев, координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в Свердловской области.

В 14:00 на площадке НПП «Старт» (Екатеринбург, Прибалтийская, 24) состоится презентация итогов участия предприятия в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В мероприятии примут участие: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, старший руководитель управления проектами федерального центра компетенций Сергей Ушенин, генеральный директор предприятия Ринат Идрисов.

В 15:30 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) пройдет заседание совета глав муниципальных образований Свердловской области. Темой совещания станут результаты реализации национальных проектов в Свердловской области. В частности, реализация нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится от резиденции губернатора в 14:30 (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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