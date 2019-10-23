23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.10.2019, среда

В 09:30 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, ауд. 203) в рамках «Школы инклюзивного роста» пройдут мастер-классы по театральному направлению для инклюзивных творческих коллективов, исполнителей с инвалидностью и специалистов, работающих в сфере инклюзивного искусства из Свердловской области. В 09:30 начнется мастер-класс «Клоун-терапия» от эксперта Ирины Калевой. Участники будут упражняться в выражении чувств самыми разными способами.

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение дела Максима Верникова, которого обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной.

В 10:00 на площадке «Точка кипения» в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 5 этаж) Министерство экономики и территориального развития Свердловской области проведет совещание с предпринимателями и экспертами Агентства стратегических инициатив «Инструменты проведения эффективного надзора и профилактики». В мероприятии участвуют: заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Анна Ускова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, заместитель руководителя представительства АСИ в УрФО Александр Василевский.

В 10:00 в школе № 142 (Горный Щит, улица Ленина, 15а) состоится торжественное открытие образовательного проекта «Агрошкола». В мероприятии примут участие ученики школ № 137 и 142, педагоги, ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц, начальник управления образования Чкаловского района Ирина Соколовская, представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

В 10:30 в поликлинике № 1 МАУЗ «Центральная городская больница № 3» (ул. Бебеля, 160) начнется выездное мероприятие постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора, в 10:00). Цель выезда: изучение вопроса об организации работы территориальной поликлиники по раннему выявлению, лечению и диспансерному наблюдению онкологических больных.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный поездке учащихся из уральских школ и вузов, а также представителей СМИ в КНР. Врио генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, главный редактор журнала «Эксперт-Урал» Артем Коваленко, корреспондент журнала «Уральские авиалинии» Оксана Соболева, репортер ТК «Четвертый канал» Юлия Першина, представитель Института Конфуция УрФУ Ольга Хардина, студентки третьего курса кафедры востоковедения УрФУ Арина Бильдинова и Виктория Янгуатова, студентка первого курса РГППУ Олеся Затопляева, учащийся гимназии №2 Илья Ржаников расскажут о программе пребывания в КНР, поделятся впечатлениями от поездки, обсудят перспективные направления сотрудничества между КНР и Свердловской областью. По видеосвязи к круглому столу присоединится студентка НГТУ Кристина Давлетшина.

В 11:00 отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49) состоится окружное совещание, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На совещании планируется принять стратегические решения по ряду вопросов, в том числе по организации работы гериатрической службы.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге на месте бывшей контейнерной площадки в районе дома на улице Коперника, 46, сотрудники ЕМУП «Спецавтобаза» и администрации Верх-Исетского района вместе с волонтерами высадят 20 деревьев и 80 метров кустарника.

В 12:15 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится апелляционное заседание по административному делу Петра Кикилыка, оштрафованного за попытку установить мемориальную табличку американскому президенту Никсону в Дегтярске.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 1А) будет рассмотрена апелляция на приговор бывшему главе Каменска-Уральского Михаилу Астахову.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 16:00 министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт примет участие в открытии спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой в п.г.т Мартюш (ул. Бажова, 2а, стадион) Каменского городского округа.

В 18:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137, большой зал) показом картины «Отель «Гибискус» режиссера Юджи Накаэ откроется Фестиваль японского кино. Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в ИКЦ «Япония», ул. Ельцина, 3а, 3 этаж, образовательный центр, ауд. 6. Фестиваль завершится 27 октября.

Екатеринбург. Другие новости 22.10.19

Квартальный осужден за смерть ребенка, упавшего в открытый люк. / Кольцовские таможенники задержали женщину с 60 кг костюмов для Хэллоуина. / В Ревде закрыли школу из-за вспышки вирусной пневмонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»