24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.10.2019, четверг

В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) состоится судебное заседание по делу Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Основной темой станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады представят глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева и глава Волчанского городского округа Александр Вервейн.

В 10:00 в общественно-политическом центре Нижнего Тагила (пр. Ленина, 31, малый зал) начнется Всероссийская научно-практическая конференция «IX Худояровские чтения». В 10:00 состоится пленарное заседание с участием представителей министерства инвестиций и развития региона, законодательного собрания. В числе докладчиков: проректор по научной работе Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕВРАЗЭС Марина Спирина, профессор кафедры истории искусств Уральского федерального университета, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств Галина Голынец, а также специалисты, искусствоведы, культурологи, мастера и педагоги отрасли. Завершится конференция 25 октября.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Уральского таможенного управления. Новые технологии повлияли на тренды в работе уральской таможни: выросло количество посылок, заказанных через интернет, объем электронных таможенных деклараций дошел почти до ста процентов. Как упростилось прохождение грузов и посылок в этом году? Какие нелегальные товары оказались задержаны на таможне? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Фролов, первый заместитель начальника Уральского таможенного управления; Анатолий Тимощенков, начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 на площадке бизнес-центра «Сенат» (Екатеринбург, ул. Горького, 7а, 2 подъезд, 3 этаж) состоится открытие Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения. В открытии центра примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, генеральный директор Российского технологического агентства Владимир Пастухов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, генеральный директор Siemens PLM Software в России и СНГ Виктор Беспалов, генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор АО «НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Андрей Мисюра, руководители ведущих предприятий Свердловской области.

В 12:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, ауд. 316) пройдет конференция Ночной хоккейной лиги по развитию массового хоккея в России. В рамках мероприятия с участием региональных представителей Ночной лиги в регионах Урала и Приволжья, руководителей Ночной лиги, руководителей и представителей спортивных министерств и ведомств субъектов Российской Федерации состоятся доклады по спортивной, правовой и маркетинговой составляющим Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Участие в работе конференции примут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, член правления Федерации хоккея России Вячеслав Деменьшин, генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, начальник спортивного отдела Ночной лиги Владимир Карпов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию благотворительного фонда «Сапфир», которое пройдет в этот же день в свердловской филармонии. Директор фонда Олег Маэстро, директор Екатерининского оркестра Евгений Кармазин расскажут об идее создания и концепции развития фонда, поделятся планами на ближайшее будущее и обозначат уже достигнутые результаты. В конце пресс-конференции перед СМИ выступит стипендиат БФ «Сапфир», ученица Уральского музыкального колледжа Алеся Краснова (виолончель) с произведением Камиля Сен-Санса, «Лебедь».

В 13:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 13:00 на площадке музейного парка «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) пройдет круглый стол «Первичная медицина: модернизация в регионе». Эксперты расскажут, как проходит процесс модернизации первичной медицины в регионе: когда будут ликвидированы очереди, как решается проблема нехватки кадров и оборудования и что еще необходимо для того, чтобы система здравоохранения работала более эффективно. В мероприятии примут участие: Ирена Базите, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Анатолий Гагарин, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга», директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов; Елена Жолобова, руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области; Тимофей Жуков, депутат городской думы Екатеринбурга; Александр Косинцев, глава Общественной палаты Екатеринбурга; Вячеслав Погудин, депутат Законодательного собрания Свердловской области; Сергей Угринов, председатель Свердловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ; Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области.

В 13:00 начнется открытый онлайн-вебинар «Все о вакцинации» с главным внештатным эпидемиологом горздрава Екатеринбурга Александром Харитоновым. Он расскажет, зачем нужны прививки, безопасны ли они, какие могут быть последствия отказа от них. Регистрация здесь.

В 13:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44д) состоится торжественное открытие фестиваля «ЗОЖ-2019». Участники выставки – эксперты и профессионалы физической культуры, спорта и туризма, специалисты сферы красоты и здравоохранения. Мероприятие завершится 26 октября.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 19:00 в Marins Park Hotel (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, 5 этаж конференц-зал) состоится учредительное собрание комитета за прямые выборы мэра Екатеринбурга. В мероприятии примет участие депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

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