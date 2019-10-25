25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.10.2019, пятница

С 10:00 до 13:30 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур, приуроченный ко Дню работников пищевой промышленности. В программе – посещение мясокомбината «Черкашин» и хлебокомбината «Смак». Руководители предприятий покажут журналистам производство, расскажут о выпускаемой продукции и планах развития. Председатель городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева даст оценку развитию предприятий пищевой промышленности в уральской столице в целом и расскажет о перспективах открытия новых производств.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная маркировке лекарств в Свердловской области. Только пятая часть рынка лекарств в Свердловской области прошла обязательную маркировку: что произойдет 1 января 2020 года с препаратами, не прошедшими эту процедуру? Подорожают ли лекарства? На эти и другие вопросы ответят: Людмила Мокина, заместитель руководителя Росздравнадзора по Свердловской области; Татьяна Трофимова, начальник Медицинского информационно-аналитического центра; Вячеслав Денисов, главный врач Верхнепышминской центральной городской больницы.

В 15:00 в Центре истории УДТК (Екатеринбург, ул. Репина, 19) состоится посвящение в волонтеры Уральского добровольческого танкового корпуса студентов-первокурсников колледжа управления и сервиса «Стиль». В мероприятии примут участие ветераны войны и военной службы УДТК, представители свердловских ветеранских организаций и студенты образовательных учреждений Свердловской области.

В 15:00 в Верхне-Сысертское водохранилище в рамках реализации национального проекта «Экология» выпустят 2900 мальков белого амура весом не менее 50 граммов. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и заместитель директора природного парка «Бажовские места» Илья Беспалов. Работы по зарыблению проконтролируют специалисты областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов госучереждения «Главрыбвод» и региональные специалисты Федерального агентства по рыболовству.

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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