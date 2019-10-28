28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.10.2019, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) начнется рассмотрение уголовного дела Вадима Панкратова (дед-пикет), обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов, который пройдет в Екатеринбурге 29 октября по 1 ноября. Член Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета 100+ Forum Russia Аркадий Чернецкий, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, руководитель программы ООН-Хабитат для стран СНГ Татьяна Хабарова расскажут о целях и концепциях 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов в 2019 году, о готовности города и области к проведению двух масштабных мероприятий, огласят программу, представят знаковых спикеров и основных экспонентов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению IX Фестиваля молодежной журналистики Time Code, финал которого пройдет 2 ноября в Екатеринбурге во Дворце молодежи. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко, руководитель оргкомитета фестиваля Time Code, начальник медиацентра Дворца молодежи Ирина Росинская, директор департамента «Факультет журналистики», профессор кафедры периодической печати УрФУ Борис Лозовский расскажут о географии конкурсантов, составе жюри, об оценке и отборе конкурсных работ в шорт-лист, поделятся информацией о приглашенных хедлайнерах этого года, а также обозначат призовой фонд.

На площадке конгрессно-выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) стартует VI Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019. В 17:15 состоится обход павильонов, где будут проводиться соревнования чемпионата. В 18:00 начнется пресс-конференция в пресс-центре (шахматная гостиная) с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова и генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберта Уразова. В 19:00 пройдет церемония открытия чемпионата в главном концертном зале конгресс-центра.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

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