29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.10.2019, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнут работу 100+ Forum Russia и выставка «Высотное и уникальное строительство». В мероприятии примут участие представители администрации города, правительства Свердловской области, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, эксперты в области высотного и уникального строительства, создания комфортной городской среды, цифрового строительства и проектирования.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится первое в осенней сессии заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 10:00 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) откроется Семнадцатый ежегодный Фестиваль качества масла и сыров, организованный центром «Гарантия качества» при поддержке Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, администрации продукция как крупных масло- и сырзаводов, так и малых сыроварен. Дегустация сливочного масла пройдет 29 октября, дегустация сыров – 31 октября.

В 11:00 в «Синара центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15) состоится пресс-конференция, посвященная региональному этапу Национального рекламного форума и «Ночи пожирателей рекламы», которые пройдут в Екатеринбурге 8 ноября. Спикеры: Алексей Парфун, директор уральского представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал); Татьяна Фадюшина, исполнительный директор Центра событий (Be Brand Group) и руководитель комитета по мероприятиям АКАР Урал; Нина Анисимова, коммерческий директор филиала «Регион Медиа «Екатеринбург»; Елена Теребенина, директор «Синара центра». На встрече будет производиться аккредитация журналистов на форум и «Ночь пожирателей рекламы».

В 11:00 Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) будет выставлен Кубок России по футболу и пройдет пресс-конференция, посвященная этому турниру и предстоящему домашнему матчу «Урала» 30 октября на «Екатеринбург Арене». На вопросы представителей СМИ ответят: президент ФК «Урал» Григорий Иванов, полузащитник ФК «Урал», победитель Кубка России – 2014 и двукратный серебряный призер этого турнира (2017 и 2019 гг.) Роман Емельянов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Екатеринбурге с Октябрьской площади стартует шествие в рамках проекта «Вместе против инсульта», приуроченное к Всемирному дню борьбы с инсультами. Шествие пройдет по центральным улицам до Исторического сквера Екатеринбурга, где завершится митингом-концертом. Участников ожидают флешмоб и другие интерактивные мероприятия. Окончание мероприятия планируется в 13:15.

В 13:00 часов в пресс центре «АиФ Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 22) состоится круглый стол «Качество отечественных продуктов. Что выбирают екатеринбуржцы? Как защититься от контрафакта и быть здоровым?». В мероприятии примут участие: председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева; руководитель отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Шелунцова; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Роза Тимакова; представитель организации «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Участники дискуссии обсудят изменения в законодательстве, которые позволяют улучшить качество продуктов на полках магазинов, принципы здорового питания даже при использовании продуктов быстрого приготовления и дадут советы потребителям как правильно читать упаковку товара, чтобы объективно оценить его качество.

В 17:00 в медиацентре Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 3 этаж) состоится брифинг, посвященный проведению Дня Шанхая в рамках Всемирного дня городов. Глава шанхайской делегации Всемирного дня городов, заместитель директора жилищно-строительного комитета администрации Шанхая г-н Чжан Чжэн, врио генконсула КНР в Екатеринбурге г-н Ши Тяньцзя, посол по распространению Всемирного дня городов г-н Тэн Цзюньцзе и начальник координационного центра по делам Всемирного дня городов г-н Чэн Цзянь ответят на вопросы представителей СМИ об участии делегации празднике и об инновационных технологиях Шанхая. В 18:00 в фойе конференц-зала состоится фуршет. В 19:00 в конференц-зале на первом этаже состоится церемония открытия Дня Шанхая. В завершении программы пройдет просмотр кинооперы известного режиссера КНР Тэна Цзюньцзе «А зори здесь тихие».

В 19:00 в музее «Об Этом» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 133) открывается выставка «Мама Африка. Колыбель человечества». На ней будут представлены редкие старинные мистические предметы африканского искусства из коллекции Игоря Белоусова – психолога, гипнолога, путешественника, знатока Африки и члена Русского географического общества. В программе открытия: африканское шоу барабанов; фотосессия в стиле афро; показ фильмов и фотографий из личного архива путешественника; рассказы Игоря Белоусова об африканских приключениях; фуршет с африканскими мотивами.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

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