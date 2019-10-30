30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.10.2019, среда

В 09:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Ключевыми вопросами повестки станут прогноз социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2020-2022 годов, проект закона о бюджете Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. А также – программа управления государственной собственностью и приватизации государственного имущества Свердловской области и проект закона о бюджете ТФОМС.

В 10:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в рамках деловой программы VI международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет сессия, посвященная «умным» услугам (конгресс-центр, зал 3.5). В сессии примут участие: директор федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова, директор МФЦ государственных и муниципальных услуг Наталья Змеева, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов и другие. Участники обсудят развитие электронных сервисов в Свердловской области, в том числе создание портала геопространственных данных.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению и депутатская группа «Женская фракция» отправятся на выездное заседание в МАУ «Городской центр медицинской профилактики» (ул. 8 Марта, 78а, лит. В). С докладом перед депутатами выступит главный врач центра Лилия Семенова. В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и начальник городского управления здравоохранения Денис Демидов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям Всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области, которая пройдет 3 ноября. О программах, которые представят площадки-участники, расскажет первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, директор центра инновационных музейных технологий Свердловского областного музея им. О.Е. Клера Светлана Швецова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова.

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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