31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31.10.2019, четверг

В 10:00 в конгресс-холле МВЦ «Екатеринург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится открытие Всемирного дня городов. Участников поприветствуют исполнительный директор ООН-Хабитат, заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 13:00 пройдет брифинг для журналистов с участием Маймуны Мохд Шариф, Владимира Якушева и Евгения Куйвашева (конгресс-холл, 2 этаж, пресс-центр). В 14:00 – осмотр микрорайона Солнечный в рамках ознакомления гостей Дня городов со строительством объектов по программе «Доступное жилье» (ул. Счастливая, 14, Академия хоккея). В 14:40 – осмотр микрорайона Академический (пр. Академика Сахарова, 39).

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу 100+ Forum Russia и выставка высотного и уникального строительства. Пройдут заседания по темам «Цифровизация городов», «Роботы в строительной отрасли», «Знаковая архитектура и общественные пространства», «Вертикальный и горизонтальный транспорт мегаполисов» и др.

В 13:00 в Кушве (ул. Первомайская, 43) после капитального ремонта будет сдана в эксплуатацию Кушвинская плотина 1739 года постройки. В торжественном мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

В 14:00 на площадке ОЭЗ «Титановая долина» Верхнесалдинского ГО начнется выездное заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области. В повестке вопрос «О ходе выполнения работ в особой экономической зоне «Титановая долина». Отъезд от здания заксобрания в 09:00.

С 15:30 до 16:00 в Екатеринбурге пройдет церемония начала строительства ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист» в квартале улиц Декабристов – Степана Разина – Народной Воли – набережная реки Исеть (вход на строительную площадку через центральную проходную на пересечении улиц Степана Разина и Декабристов). На мероприятие приглашены: министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; глава Екатеринбурга Александр Высокинский; генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын. До начала церемонии, в 15:20, состоится торжественный запуск обратного отсчета времени.

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