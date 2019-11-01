1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.11.2019, четверг

В 09:30 в рамках 100+ Forum Russia и Всемирного дня городов в Екатеринбурге начнутся технические туры: в 09:30 – в башню «Исеть», в 10:00 – на стадион «Екатеринбург Арена» и в 10:00 – в строящееся здание штаб-квартиры РМК (сбор для всех туров у башни «Исеть», ул. Бориса Ельцина, 6).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты и представители администрации города рассмотрят вопрос «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «город Екатеринбург» налога на имущество физических лиц».

В 10:00 в гимназии № 5 Екатеринбурга (ул. Хохрякова, 29а) начнется пленарная часть XXV юбилейных городских открытых педагогических чтений. В 13:00 пройдет практическая часть на площадках обоих зданий общеобразовательной организации (ул. Хохрякова, 29а, и Народной Воли, 19). В рамках пленарной части начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева выступит с докладом «Школьная оценка в четырех измерениях: цифра, качество, эффективность, результат». После чего начнется деловая дискуссия, в которой примут участие: директор по региональному развитию сервиса «Яндекс.Учебник» Дмитрий Растворов (Москва); генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания», первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев(Москва); заместитель директора гимназии № 210 «Корифей» Лариса Старцева. В рамках практической части состоятся круглые столы, мастер-классы, практикумы, вокршопы и семинары.

В 10:30 в гостинице «Hyatt Regency Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8) начнется деловая программа конференции «Авто.ру». Мероприятие ориентировано на руководителей отделов продаж, директоров и менеджеров по маркетингу автодилеров Урала. С 13:00 до 14:00 представители СМИ смогут взять интервью, комментарии у представителей рынка и пообщаться с командой «Авто.ру».

В 11:00 в Свердловской области на 70 площадках начнется международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Главной площадкой станет исторический парк «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49). Здесь напишут диктант представители органов власти, национально-культурных объединений региона. ЕМУП «Городской транспорт» организует площадку в трамвайном вагоне (ул. Степана Разина, 51), а затем проведет экскурсию для тех, кто написал диктант. Этнодиктант проведут и на детской железной дороге (ул. Яламова, 2). На этой площадке его напишут школьники, которые работают здесь.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Свердловской области и вакцинопрофилактике. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и проректор Уральского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Алебай Сабитов расскажут о статистике и учете заболевших в регионе, огласят данные по количеству привитых в Свердловской области, а также поделятся информацией, как обезопасить себя в сезон острых вирусных инфекций и гриппа.

В 12:00 в селе Киргишаны Нижнесергинского района (ул. Школьная, 4) компания «Ростелеком» проведет пресс-тур, посвященный подключению школы к интернету. В программе: разварка кабеля, прикрепление кабеля к крыше, последняя сварка оптоволокна, заведение оптического кабеля в здание; работы в помещении, установка и настройка коммутатора; пресс-подход. Спикеры: Юрий Гущин, директор департамента информатизации и связи Свердловской области; Алексей Казаков, заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

В 12:00 в ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург, Олимпийская наб., 3) состоится открытие выставки-фестиваля «Казачий двор». В торжественной церемонии примут участие председатель отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло и атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов.

В 13:30 в отеле Angelo by Vienna House Ekaterinburg (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а, 2 этаж, зал «Топаз») состоится пресс-конференция, организованная агентством «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная старту деловой программы конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург Экспо» и приуроченному к этому событию визиту писателя и консультанта Ицхака Адизеса. Как общемировые методологии бизнес-управления могут быть адаптированы к российской действительности? Как управлять компанией в условиях постоянных перемен? На эти и другие вопросы ответят: Ицхак Адизес, израильский и американский писатель и бизнес-консультант, основатель Института Адизеса; Александр Породнов, генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Свердловской области; Ольга Жигальцова, управляющий партнер Центра бизнес-образования & CBO business school; Ольга Акимова, генеральный менеджер отелей Angelo by Vienna House Ekaterinburg 4*.

В 13:30 в Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) пройдет пресс-показ генеральной репетиции оркестра перед гастролями. Главный дирижер и художественный руководитель Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс расскажет о творческой составляющей тура, директор Уральского филармонического оркестра и руководитель Симфонического хора Свердловской филармонии ответят на вопросы об организационных нюансах предстоящей поездки.

В 14:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4) продолжится рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга о сносе офисного здания на месте строительства станции метро «Бажовская».

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

Екатеринбург встал в 9-балльные пробки за полчаса до конца рабочего дня. / В Екатеринбурге дали торжественный старт строительству УГМК-арены и назвали дату ввода объекта (ФОТО). / Депутаты заксо начнут обсуждать проект бюджета-2020 в середине ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»