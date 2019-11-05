5 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.11.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих в повестке вопрос «Об обеспечении безопасности общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» в I полугодии 2019 года».

В 11:45 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие нового корпуса клиники «УГМК-Здоровье» (ул. Шейнкмана, 113), в котором разместится частный роддом, включающий лабораторию ЭКО, женскую консультацию, современное родовое отделение. На церемонию открытия приглашены: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководители крупнейших медицинских учреждений региона.

В 16:00 состоится заседание областной избирательной комиссии (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж). В повестке вопрос о рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов.

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