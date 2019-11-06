6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.11.2019, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в главном учебном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) Уральский федеральный университет запускает два хакатона: дизайн добрососедства и машинное обучение в металлургии.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов открытого межрегионального Форума юных граждан «Будущее строим вместе». Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, председатель правления Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, председатель Совета «Благотворительного Фонда «БАЖОВ» Сергей Полыганов расскажут о программе и участниках форума, поделятся информацией о приглашенных гостях, обсудят взгляд детей на затронутые на форуме темы и проблемы.

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 2 этаж, паблик-маркет) команда Ural Music Night проведет пресс-завтрак, на котором презентует новый проект – Ural Music Support. Наталия Шмелькова, идейный вдохновитель Ural Music Support, расскажет об идее и цели его создания, а букер Екатерина Кисеева представит звездный экспертный состав.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания 2019/20 в Свердловской области. Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, член Федерации зимнего плавания Свердловской области Ирина Пайвина, заведующий оперативным отделом МБУ «Скорая медицинская помощь», врач анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о подготовке к старту сезона зимнего плавания на Урале, о программе мероприятий по моржеванию и закаливанию в этом сезоне, поделятся информацией о методиках и правилах проведения зимних заплывов, перечислят противопоказания для занятий зимним плаванием, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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