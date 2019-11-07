7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.11.2019, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Белом доме губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Ключевым вопросом повестки станет реализация мероприятий по повышению гражданской активности и социальной ответственности, формированию здорового образа жизни молодежи в Свердловской области. Заместитель губернатора Павел Креков представит доклад «О положении молодежи в Свердловской области в 2018 году».

В 10:00 в Екатеринбурге в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10) пройдет конференция «Медицина и право: новая правовая реальность».

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ключевым вопросам предстоящей стратегической сессии: динамика, тенденции и лучшие практики развития преференциальных территорий, особенности инфраструктуры для бизнеса и проект IT-кластера «Контур-парк». В 12.00 состоится стратегическая сессия «ТОСЭР, ОЭЗ и индустриальный парк – драйверы экономического роста территорий». Мероприятие будет проходить по адресу Б. Ельцина 8, Бальный зал, Hyatt Regency Ekaterinburg.

В 10:30 ч Екатеринбурге в Ленинском районном суде (ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение дела Максима Верникова, которого обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Наука» в регионе и празднованию Всемирного дня науки. Председатель УрО РАН Валерий Чарушин, заместитель председателя УрО РАН, член-корреспондент Виктор Руденко, и.о. главного ученого секретаря УрО РАН, доктор технических наук Алексей Макаров, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, член-корреспондент Николай Лукоянов расскажут о ходе реализации институтами Уральского отделения РАН национального проекта «Наука» и о комплексном плане развития УрО, поделятся информацией о гуманитарных направлениях исследований уральских ученых, обсудят проблемы материаловедения и новых технологий, а также озвучат пути развития цифровых технологий в УрО.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная нарушениям правил технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям в Свердловской области. В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя УФАС России по Свердловской области – начальник отдела ограничения монополистической деятельности управления Екатерина Воробьева.

В 11:00 в Екатеринбурге в Музее истории города (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится подведение промежуточных итогов проекта «Екатеринбург – город 7 районов» и презентация портала о районах и микрорайонах уральской столицы ekb7.ru. Куратор проекта Мария Стремякова представит результаты проекта за год; директор МИЕ Сергей Каменский поделится планами развития проекта; руководитель сайта проекта Анна Ладыгина расскажет о структуре и создании портала; заместитель директора по научно-просветительской и проектной деятельности Светлана Булатова расскажет об открытиях, которые сделали сотрудники центра во время исследований.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная победе Свердловской области в конкурсе социально значимых инициатив «Мой проект – Моей стране» в рамках форума «Сообщество». Председатель Общественной Палаты Свердловской области Александр Левин и автор проекта-победителя, член Общественной Палаты Свердловской области Вероника Пиджакова расскажут о задачах Общественной Палаты Свердловской области в продвижении региона, а также поделятся информацией о результатах реализации проекта «Единая промышленная карта».

В 18:30 в Екатеринбурге КПРФ проведет шествие в честь годовщины ВОСР. Коммунисты пройдут от Главпочтамта до памятника Ленину на площади 1905 года. Анонсировано около 1000 участников.

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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