8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.11.2019, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге глава города Александр Высокинский посетит депо метрополитена и осмотрит вернувшиеся с модернизации вагоны, а затем вместе с журналистами станет пассажиром их первого рейса. В ходе мероприятия представители метрополитена расскажут о проведенных в вагонах работах и планах по дальнейшему ремонту подвижного состава.

В 10:00 в Екатеринбурге в театре балета «Щелкунчик» пройдет конференция «Культура и социальная ответственность». Конференция откроется премьерой инклюзивного номера неонового шоу мыльных пузырей, роли принцесс в котором исполнят артисты с инвалидностью. В 11:45 одновременно в четырех локациях начнутся практические интерактивные блоки, которые покажут людям с нормой здоровья, как воспринимают мир незрячие и слабовидящие люди, глухие и слабослышащие, люди с особенностями ментального развития и люди с ограничением мобильности, а также научат лучше их понимать и правильно оказывать им помощь. «Экспертом» одного из этих блоков станет собака-ассистент Дрим.

В 10:00 в Екатеринбурге в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10) продолжит работу конференция «Медицина и право: новая правовая реальность».

В 11:00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 марта, 62) начнет работу II областной родительский форум «Дети с инвалидностью в образовательной среде. Реализация возможностей». Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева; директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» Лариса Макарова; руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Свердловской области Ирина Третьякова; председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской области Татьяна Флеганова; директор автономной некоммерческой организации социальной помощи инвалидам и людям с особенностями в развитии «Особые люди» Татьяна Хижнякова. С 11.00 до 12.30 на площадке форума пройдет основная пленарная сессия, посвященная стратегическим направлениям развития системы сопровождения особых детей и семей. В 14.00 начнется работа дискуссионных площадок и групповые консультации, в 15.00 – мастер-классы.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Ночи карьеры в Екатеринбурге. Заместитель проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко, председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков и программный директор Ельцин Центра Денис Корнеевский объявят программу Ночи карьеры, подробно расскажут о мастер-классах, конкурсах и выступлениях экспертов, обсудят вопросы трудоустройства студентов и выпускников, перечислят наиболее популярные специальности, а также поделятся своим видением профессий будущего. Ночь карьеры пройдет на площадке Ельцин Центра 8 ноября с 17.00 до 21.00.

В 16:00 в Екатеринбурге в Конгресс-центре (ЭКСПО-бульвар, дом 2 ) состоится XXXVI Конференция Свердловского регионального отделения «Единой России». Участниками конференции являются представители всех местных отделений партии в Свердловской области. Партийцы обсудят итоги работы в 2019 году, проведут обязательную ротацию состава регионального политсовета и его президиума. Отдельным вопросом повестки будет определение делегатов, которые будут представлять Свердловское региональное отделение партии на всероссийском Съезде «Единой России» в Москве.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

Средний Урал ждет ледяной ад – дождь сменится резким похолоданием. / «На весах – кадровый голод и репутационные риски», – политологи обсуждают вероятность назначения Пьянкова в мэрию. / СКР назвал типичные черты, по которым можно определить врача-преступника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»