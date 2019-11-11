11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.11.2019, понедельник

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. С докладом «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» перед депутатами выступит министр финансов Галина Кулаченко.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она расскажет об итогах международной конференции Европейского института омбудсменов; о предстоящем заседании координационного совета уполномоченных по правам человека УрФО, одна из обсуждаемых которого – «Финансовая безопасность граждан»; ответит на вопросы журналистов.

В 16:00 в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101, зал заседаний) состоятся торжественные проводы спортсменов Свердловской области на XIX Сурдолимпийские зимние игры, которые пройдут с 12 по 21 декабря в Италии. Кандидатами на участие в играх являются семь спортсменов Свердловской области по трем дисциплинам: сноуборд – Даниил Истомин и Алексей Казанцев (тренер Сергей Загородских); хоккей с шайбой – Сергей Кунников (тренер Рашат Галимуллин); шахматы – Александр Герасимов (тренер Дмитрий Щербин), Ольга Герасимова, Наталья Кудрявцева, Юлия Туркеева (тренер Александр Герасимов).

Екатеринбург. Другие новости 08.11.19

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