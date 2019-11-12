12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.11.2019, вторник

В 09:00 в коворкинг-центре УрФУ (Екатеринбург, ул. Гоголя, 25) состоится пресс-завтрак на тему «Инвестиционная активность бизнеса в Свердловской области: настроения предпринимателей и оценка предлагаемых властями возможностей». На мероприятии будут представлены результаты исследования «Инвестиционный барометр», которое было инициировано министерством инвестиций и развития Свердловской области. Участники: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, директор Института экономики и управления УрФУ и аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в дилерском центре «Лаки Моторс» (Екатеринбург, ул. Бебеля, 115, регистрация с 10:00) агрегатор такси «Ситимобил» и компания Renault проведут пресс-конференцию, посвященную выходу агрегатора на региональный рынок. На встрече можно будет задать вопросы представителям обеих компаний и экспертам рынка.

В 10:50 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в детском саду № 125 Екатеринбурга (ул. Шефская, 24б) пройдет урок экологической безопасности в рамках проекта «Береги планету». Его проведут депутат городской думы Алексей Вихарев и его помощник робот Валл-и. Робот в высоту человеческого роста умеет двигать головой, руками, ездит на гусеницах и говорит. Он расскажет детям, как защитить природу от загрязнения.

В 11:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: территория проектов» в Екатеринбурге. Помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Анна Ленская, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский расскажут о цели и концепции форума, обозначат ключевые темы секций, огласят программу и представят знаковых спикеров.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная визиту британского поп-арт-художника Карла Стимпсона. Стимпсон нарисовал уральских музыкантов в серии портретов икон музыки: чьи лица вошли в эту коллекцию? Фасады каких зданий в Екатеринбурге он считает самыми вдохновляющими для создания поп-арт картин? Какие еще события в рамках года музыки Великобритании в России состоятся в Екатеринбурге в этом году? На эти и другие вопросы ответят: Карл Стимпсон, художник (Лондон); Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге.

В 13:00 баскетболистки детско-юношеской спортивной школы «УГМК-Юниор» вместе с тренерами и девушками из группы поддержки УГМК Funny Foxes развесят кормушки для птиц в сквере имени А.Е. Канделя, расположенном между ККТ «Космос» и ДИВСом.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в музее истории Трамвайно-троллейбусного управления Екатеринбурга (ул. Степана Разина, 51) начнется экскурсия, посвященная 90-летию екатеринбургского трамвая. Сотрудники музея покажут, как менялся внешний облик городского трамвая, а начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту администрации города Иван Шуравин расскажет о перспективах развития этого вида транспорта в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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