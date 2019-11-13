13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.11.2019, среда

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке отеля «Хаятт Ридженси» (улица Бориса Ельцина, 8) состоится торжественное открытие IV общероссийского форума «Города России 2030: территория проектов», в котором примут участие полномочный представитель арезидента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В 10:30 начнется открытое заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе арезидента РФ в УрФО. Будет обсуждаться реализация национальных проектов, развитие цифровой экономики, внедрение технологий «умного» города и законодательные основы и практика объединения муниципалитетов. В работе совета примут участие губернаторы УрФО и главы крупнейших городов Урала. Затем обсуждение заявленных тем продолжится в формате тематических секций, участниками которых станут представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных министерств, регионального правительства и администрации Екатеринбурга и городов Урала, а также ученые ведущих исследовательских центров, УрО РАН и уральских вузов, руководители крупных промышленных предприятий. Завершится форум 14 ноября.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) начнется процесс по делу об убийстве инвалида с особой жестокостью. Подсудимый – 24-летний житель Камышловского района. По версии органов предварительного расследования, 27 февраля обвиняемый приехал в гости к бабушке, где затеял конфликт с ее сожителем, инвалидом I группы по зрению. Внук начал упрекать пожилого мужчину в том, что он стал обузой для бабушки. В ходе ссоры молодой человек облил инвалида горючей жидкостью, выволок его на улицу и поджег одежду. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

В 10:30 в Синарском районном суде Каменска-Уральского (ул. Тевосяна, 1) начнется судебное заседание по уголовному делу в отношении одного бывшего и трех действующих полицейских, обвиняемых в издевательствах над задержанными подростками 15 и 17 лет.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню доброты. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, вице-президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Хижнякова и исполнительный директор ассоциации «Особые люди» Артем Ислентьев обсудят тенденции и перспективы развития благотворительного сектора, поделятся информацией о типах социально незащищенных групп населения и о видах помощи, пояснят такие понятия, как «токсичные сборы» и «ленивая благотворительность», также спикеры перечислят признаки, по которым можно вычислить мошенников в сфере благотворительности.

В 12:00 в музее – Водонапорной башне Екатеринбурга на Плотинке пройдет встреча с Людмилой Перковской, жившей на первом этаже башни с 1950 по 1958 год, и ее подругой Татьяной, часто бывавшей у семьи в гостях. Мероприятие проведет куратор башни Екатерина Калужникова.

В 13:00 на площадке отеля «Хаятт Ридженси» (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, зал С) в рамках форума «Города России 2030» состоится заседание экспертной сессии «Реформа экологического законодательства – гарантия устойчивого развития». В качестве экспертов на заседании выступят министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды заксобрания Свердловской области Сергей Никонов и другие. Проведут заседание первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы РФ Николай Валуев и председатель РОО «Уральская Экологическая Инициатива» Ольга Старцева.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 во Доме культуры Всероссийского общества слепых (Екатеринбург, ул. Техническая, 23) Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области проведет мероприятие, посвященное Международному дню слепых: представители десяти народов Урала установят национальные подворья, на которых представят свою культуру: национальные атрибуты, одежду, блюда, а также проведут концерт для слабовидящих жителей региона.

В 15:00 в Первоуральске сотрудники спецназа ГУФСИН России проведут день открытых дверей в честь 29-й годовщины со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы. Праздник состоится на базе отдела спецназа «Россы» (ул. Горького, 1). 20 сотрудников спецназа УИС покажут элементы специального мастерства – освобождение заложника с применением имитационных средств. Также можно будет посмотреть штатное вооружение спецназовцев.

В 17:00 в культурно-выставочном комплексе «Синара-Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15) состоится фестиваль «Вслед за мечтой» – торжественное закрытие одноименного социального проекта, реализованного фондом «Другой Мир» при поддержке Фонда президентских грантов. На торжественном мероприятии состоится показ десяти короткометражных фильмов, главные герои которых – люди с ограниченными возможностями здоровья, преодолевающие ежедневные трудности и реализовавшие себя в жизни. Среди них – незрячий искусствовед, обучающий взрослых и детей с нарушением зрения, девушка с ДЦП, юный спортсмен с протезом ноги.

Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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