14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.11.2019, четверг

С 09:30 до 17:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, регистрация с 09:00) пройдет XIV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Организаторы: Уральский федеральный университет, Институт экономики и управления УрФУ, аналитический центр «Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал». Участие в мероприятии примут ведущие экономисты страны и международные эксперты, представители исполнительной власти, академического сообщества, руководители среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий различных территорий.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Ключевым вопросом повестки станет выполнение мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады представят глава Кировградского городского округа Александр Оськин и глава городского округа Ревда Ирина Тейшева.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:30 в гимназии № 39 Екатеринбурга (ул. Союзная, 26) заместитель руководителя Роскачества России Александр Беляев проведет урок качества для школьников 5-7 классов. Мероприятие приурочено к Всемирному дню качества.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества. Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева, начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева и начальник отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест» Евгений Сысуев дадут информацию о количестве обращений граждан, расскажут, на качество каких товаров чаще всего жалуются свердловчане, пояснят, какой надзор за качеством товаров и услуг осуществляется в Свердловской области. В частности, спикеры огласят результаты испытаний незамерзающей стеклоомывающей жидкости в Свердловской и Челябинской областях, а также итоги проверок нефтепродуктов, электроэнергии и детских игровых площадок на Урале.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной политики Свердловской области Татьяна Любушкина, заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Минтруда России Ольга Черняева, председатель Свердловской региональной общественной организации «Свердловское диабетическое общество», председатель общественной организации «Свердловское диабетическое общество инвалидов» Галина Василевская и заведующая эндокринологическим отделением СОКБ № 1, руководитель образовательного центра «Школа для пациентов с сахарным диабетом» Татьяна Грачева расскажут причинах развития диабета, о его типах, симптомах и признаках, на которые необходимо обращать внимание, дадут информацию о том, как проходят лечение, социальная адаптация и реабилитация граждан с сахарным диабетом, а также поделятся статистикой заболевания в Свердловской области.

В 13:30 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) состоится открытие Областного центра детской эндокринологии, мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы против диабета. Центр будет оказывать специализированную высокотехнологичную помощь. Об основных показателях заболеваемости и оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области расскажет главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Кияев.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 14:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (Бажова, 31а, зал № 204) состоится судебное заседание по делу Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 15:00 в Доме писателя (Екатеринбург, ул. Пушкина, 12) состоится заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга» по теме «Кризис левой идеологии: кто заменит КПРФ на политической арене». Эксперты обсудят будущее левых идей в целом и КПРФ как самой многочисленной левой партии в частности.

В 15:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция с организаторами «ЭкспоЁлки-2020» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», который реализуется совместно с мультипликационной студией «Союзмультфильм». В пресс-конференции примут участие директор по маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Мельникова, режиссер новогоднего спектакля «Ну, погоди!», доцент кафедры мастерства актера Екатеринбургского государственного театрального института и Александр Блинов и руководитель дирекции собственных проектов МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Леонид Скобелин.

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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