15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.11.2019, пятница

В 10:00 в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) стартуют X Уральский медиафорум и спартакиада СМИ Свердловской области. Тема форума – «Журналистская этика и новые медиа». Участники обсудят вопросы профессиональной этики, перспективные форматы работы печатных и электронных СМИ, способы привлечения аудитории, вопросы вещания региональных и местных телеканалов в цифровом формате. В рамках медиафорума пройдет презентация проектов печатных СМИ Свердловской области, будет показан спектакль «Газетные истории» по материалам «Российской газеты». Спикерами пленарных дискуссий и экспертных секций станут председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, первый заместитель генерального директора ИА «ТАСС» Михаил Калмыков, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, главный редактор ИА Regnum Модест Колеров.

В 10:00 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) состоится открытие Уральской молодежной конференции «Современные финансы и цифровая экономика». Цель мероприятия – показать профессиональному сообществу новые имена молодых профессионалов финансовой сферы и отметить лучшие финансовые университеты.

В 10:30 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном собрании передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона поздравит работников отрасли, наградит передовиков благодарственными письмами и почетными грамотами, а также вручит руководителям лучших хозяйств региона ключи от новой сельскохозяйственной техники. Подарочная сельхозтехника будет стоять у здания ЦК.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по проекту решения «Об утверждении Порядка рассмотрения Екатеринбургской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы».

В 11:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117) состоится торжественная церемония открытия Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, созданного в рамках реализации национального проекта «Образование». Планируется, что участие в мероприятии примут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

В 11:00 в Заречном в Театре юного зрителя (ул. Курчатова, 25а) пройдет гражданский форум Южного управленческого округа Свердловской области. Члены муниципальных общественных палат, активисты социально ориентированных некоммерческих и общественно-политических организаций, депутаты и профсоюзные деятели соберутся для обсуждения форм и методов участия институтов гражданского общества в реализации национальных проектов и программы «Пятилетка развития Свердловской области».

В 11:30 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, отделение ректората, ауд. 255, синий зал) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал», посвященная изменениям налоговой нагрузки на бизнес в 2020 году. Какие налоговые риски видят предприниматели? Как изменится инвестиционный климат на этом фоне? Какие льготы требуются бизнесу, чтобы сохранить темпы развития? На эти и другие вопросы ответят: Мария Глухова, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент СОСПП; Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; Яков Силин, ректор УрГЭУ; Дмитрий Бабинер, партнер Ernst & Young.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3 (ул. Билимбаевская, 32). Первичную медико-санитарную помощь здесь будут оказывать жителям отдаленных территорий микрорайона Старая Сортировка, где проживает более 20 тысяч человек. В новом отделении будет восемь терапевтических участков для оказания первичной медицинской помощи.

В 12:00 в Центре современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литера Ф) состоится пресс-показ премьерного спектакля «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному бестселлеру Алексея Сальникова.

В 14:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3) откроются Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Е.А. Облыгиной. В турнире примут участие более 670 спортсменок из 30 субъектов, в том числе из Свердловской области (спортсменки из 12 спортивных школ области и училища олимпийского резерва).

В 18:30 в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится лекция о современной казачьей культуре и возможностях вписать ее в век новых технологий. Лекцию проведет донской казак Максим Ильинов – художник, поэт, музыкант, основатель и идейный вдохновитель казачьих творческих проектов (рэп-группы «Атаманский Дворец», казачьего поп-арта, ведущий программы про внутренний туризм и кулинарной передачи, основатель галереи «Улей», журнала об искусстве «Моветон», главный художник казачьих национальных спортивных игр «Шермиции», автор поэтического сборника «Неудобно»).

В 19:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) в рамках цикла дискуссий «Без предрассудков» пройдет обсуждение темы «Сексуальность и инвалидность». Участники: Вера Шенгелия – заместитель генерального директора Политехнического музея по работе с посетителями, попечитель фонда «Жизненный путь», журналист, волонтер ПНИ; Мария Бобылева – автор портала «Такие дела»; Евгения Воскобойникова – мама, телеведущая, активистка, модель с инвалидностью; Светлана Андреева – заместитель директора Центра лечебной педагогики (Псков), преподаватель, педагог, много лет занимающийся вопросами полового воспитания подростков с нарушениями развития. Модератор – Оксана Маклакова.

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

«185 рублей «округлил» до 713», – екатеринбурженка пожаловалась на новый сервис заказа такси. / Курсантов МЧС скосил кишечный грипп. / Партия свободных граждан в Свердловской области накопила штрафов на 800 тысяч рублей за нарушение сроков финансовой отчетности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»