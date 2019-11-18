18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.11.2019, понедельник

В 09:30 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится заседание по уголовному делу Вадима Панкратова (дед-пикет), обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, баннер у к. 326) состоится брифинг, посвященный проекту «Огни Екатеринбурга: вечер музеев – 2019». Заместитель начальника управления культуры администрации города Елена Трофимова, а также руководители муниципальных музеев расскажут о концепции мероприятия в этом году, графике его проведения и сюрпризах, которые подготовили музеи на этот день.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе правильного использования антибиотиков. Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории реанимационно-анестезиологического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 Ольга Малкова, заведующий пульмонологическим отделением МО «Новая больница» Евгений Медведский, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова, руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Ирина Топоркова расскажут о воздействии антибиотиков на организм, опишут последствия неправильного применения антибиотиков, поделятся информацией о случаях, когда пациенты превышают дозировку или покупают и принимают антибиотики без рецепта врача, также спикеры огласят основные законодательные нормы применения антибиотиков в сельскохозяйственном секторе России и представят результаты проверок по этому направлению в Свердловской области.

В 14:40 в Камерном театре Литературного квартала Екатеринбурга состоится брифинг с лауреатами премии Татищева и Де Геннина, которая ежегодно вручается в исторический день города людям, внесшим значительный вклад в развитие Екатеринбурга. Лауреаты расскажут о проектах, удостоенных премии, и поделятся эмоциями от признания их трудов городом. В 15:00 состоится торжественная церемония вручения премий.

В 15:30 в театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится торжественное награждение победителей областного конкурса «Семья года». Мероприятие приурочено ко Дню матери. Семьи представят творческие номера.

В 17:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10) состоится открытие выставки фотографий, предметов быта и традиционных ремесел цыган, проживающих на территории Свердловской области, – «Дорогами цыган». На выставке будут представлены традиционные ковры и самовары, архивные фотографии, мужские и женские костюмные комплексы, музыкальные инструменты, методическая и художественная литература и многое другое. Проект «Дорогами цыган» организован при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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