19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.11.2019, вторник

В 09:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2, зал № 3) состоится оглашение приговора по уголовному делу Вадима Панкратова (дед-пикет), обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. В повестке – рассмотрение проекта бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 гг. в первом чтении.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В повестке – рассмотрение проекта бюджета города на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.

В 10:00 в 17-м арбитражном апелляционном суде Уральского округа (Пермь) будет рассмотрена апелляционная жалоба главы Екатеринбурга Александра Высокинского на решение о предоставлении земельного участка над станцией метро «Бажовская» компании ООО «Промавтосервис».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса профессионального мастерства в УрФО и Свердловской области «Славим человека труда!". Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и победитель конкурса «Славим человека труда!" в УрФО в номинации «Лучший повар» категории «Профессионалы» Николай Чукалкин расскажут о проведении конкурса профмастерства в этом году, о номинациях и количестве участников, а также поделятся информацией о составе жюри и критериях, по которым проходила оценка мастерства участников. Кроме того, спикеры расскажут о роли соревнований в развитии территорий.

В 12:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к.120) состоится церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа. В церемонии примут участие полпред Николай Цуканов, губернаторы Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО.

Екатеринбург. Другие новости 18.11.19

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