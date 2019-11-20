20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.11.2019, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проекту обновленной территориальной схемы по обращению с ТКО Свердловской области, опубликованному Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Министр Николай Смирнов расскажет о процедуре актуализации территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, огласит порядок перехода региона на комплексную систему обращения с ТКО, а также поделится информацией о ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области» в рамках национального проекта «Экология».

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится заседание по делу журналиста Федора Крашенинникова, обвиняемого в неуважении к власти за пост в телеграм-канале. Судья Марина Тюкова.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате жителями региона имущественных налогов (срок уплаты истекает 2 декабря). Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева и начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин расскажут о порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, дадут информацию о налоговых ставках, льготах и условиях для их получения, поделятся статистическими данными по начислению имущественных налогов гражданам в динамике.

В 11:00 в Полевском состоится приемка бульвара Трояна, благоустроенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Участие в мероприятии примут глава города Константин Поспелов, представители подрядной организации и жители.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал) под руководством председателя заксо Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова начнет работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На первом заседании начнется рассмотрение областных государственных программ. До начала заседания, в 13:45, состоится пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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