21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.11.2019, четверг

В 09:00 в отеле Angelo by Vienna House (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) состоится открытие III Уральского конгресса хирургов. Форум посвящен 90-летию со дня рождения уральского хирурга и ученого Иосифа Прудкова. В работе съезда примут участие ведущие специалисты России в области хирургии и эндоскопии. Практическая часть программы будет представлена видеотрансляциями из операционной ГКБ № 40. Хирурги проведут эндоскопические операции четырем пациентам.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Основной вопрос повестки – внедрение в регионе инновационных медицинских технологий, включая систему ранней и дистанционной диагностики состояния здоровья пациентов. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев расскажет о развитии Центра ядерной медицины и региональной онкологической информационной системы «Онкор».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке вопрос «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики, реализуемой на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальной собственности. В повестке вопрос «О доходной части бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

С 11:00 до 14:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 14 этаж, зал заседаний) пройдет Всероссийский диктант ЖКХ. Тестируемым на выбор будет предложено три билета, в каждом из которых будет содержаться около 30 вопросов. О своих намерениях пройти испытание заявили около 50 человек: председатели ТСЖ, активисты многоквартирных домов, а также руководители и специалисты управляющих компаний.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов пилотного проекта «Моя история рода», проводившегося в школах Екатеринбурга и Свердловской области. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, руководитель проекта, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков, научный руководитель проекта, доктор исторических наук Алексей Мосин, президент фонда «Семья – XXI век», координатор проекта Лариса Докучаева, заместитель генерального директора Уральского регионального института музейных проектов Людмила Зорина, председатель Уральского историко-родословного общества Михаил Елькин и директор литейной мастерской «Дубровин» меценат Иван Дубровин расскажут о реализации проекта, дадут информацию о том, как проект смог объединить интересы представителей всех поколений в семье, а также поделятся впечатлениями участников от изучения своей личной родовой истории в контексте российской и мировой культуры. В конце пресс-конференции самым активным школьникам и преподавателям, участвовавшим в конкурсе на лучшую творческую работу в рамках проекта МИР, будут вручены памятные медали.

В 11:30 в театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, фойе) состоится пресс-брифинг, открывающий торжественное мероприятие в честь Дня матери, в брифинге примут участие: Евгений Шаповалов, первый заместитель министра социальной политики Свердловской области; Олег Родобольский, полковник Военно-воздушных сил РФ, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, герой России; Сергей Воронин, полковник Вооруженных сил РФ, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, герой России; Евгений Мишунин, председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал». В 12:00 в торжественной церемонии открытия Дня Матери на сцене театра эстрады примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Наталья Уланова. К участию в мероприятии также приглашены представители командования Центрального военного округа, духовенства, общественных и ведомственных организаций и многие другие.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция на тему экологии и переработки мусора. О современных технологических решениях комплексной переработки отходов, которые в ближайшем будущем могут быть внедрены на Урале, расскажут на пресс-конференции начальник отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова, директор института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков.

В 14:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Николай Цуканов проведет заседание Совета по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В 14:00 на площадке «СКБ-Контур» (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5) состоится заседание межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития Свердловской области под руководством заместителя губернатора Олега Чемезова. Участники совещания обсудят основные результаты реализации проекта в УрФО и Свердловской области, создание условий для подготовки и привлечения кадров в ИТ-отрасль региона, экспорт цифровых услуг. В заседании рабочей группы примут помощник полномочного представителя президента России в УрФО Евгений Гурарий, директор департамента информационной политики Свердловской области Юрий Гущин, генеральный директор «СКБ-Контура» Евгений Филатов.

В 15:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится финал традиционного городского конкурса «Лучший музейный проект – 2019». Мероприятие пройдет в режиме публичной презентации. В финал вышли девять проектов.

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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