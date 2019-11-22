22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.11.2019, пятница

В 10:00 в министерстве социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105) начнется форум по истории развития социальной защиты в Екатеринбурге. С 10:00 будет работать выставка материалов по истории социальных служб города. В это же время состоится демонстрация видеоматериалов о деятельности учреждений социальной защиты, будут организованы стендовые декады у экспозиций муниципальных образований. В 11:00 – открытие форума. Участники поговорят об истории социального служения церкви в Екатеринбургском уезде, благотворительности, деятельности ветеранских организаций в сохранении прошлого и др.

В 10:00 в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу выставка «Образование и карьера на Урале». Проект за два дня работы соберет на одной площадке представителей образовательных учреждений и работодателей региона. В 10:15 начнется обход экспозиции первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым. В 10:30 состоится торжественное открытие выставки (главный холл второго этажа конгресс-центра). В 11.00 на стенде УрГЭУ состоится подписание договора о прохождении практики и стажировке студентов вуза в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

В 10:00 в Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Таганская, 58) начнется IX чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, посвященный памяти Б.Ф. Мокроусова – начальника Управления государственной противопожарной службы Свердловской области с 1996 по 2002 год. В соревнованиях примут участие 18 команд из Екатеринбурга, Заречного, Асбеста, Сухого Лога, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Туринска, Нижней Салды, села Байкалово и Горноуральского городского округа. Ранее эти команды стали победителями в отборочных этапах соревнования. Спортсменам предстоит состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по проекту решения «Об утверждении Порядка рассмотрения Екатеринбургской городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению XX ежегодной благотворительной акции «Елка желаний – 2020» в Екатеринбурге. Председатель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра» Валерий Басай, нападающий ХК «Автомобилист», российский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк расскажут о проведении акции в этом году, предоставят информацию об участниках и возрасте детей, озвучат, как будут доставляться подарки детям, поделятся планами по развитию «Елки желаний» в России, а также обсудят вопросы «умной» и эффективной корпоративной благотворительности.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов V Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник управления культуры администрации города Илья Марков, генеральный директор АО «ПО Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» Анатолий Слудных, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, куратор программы арт-резиденций Кристина Горланова и куратор публичной программы Дмитрий Безуглов обозначат результаты проведения биеннале для региона и культурной жизни города, подведут итоги взаимодействия современного искусства и действующего предприятия, сообщат итоги экспансии художников в города уральского региона, озвучат статистику посещаемости, а также расскажут о дальнейших планах развития проекта. В пресс-конференции также примут участие куратор специального проекта в Ельцин-центре AES+F | Allegoria Sacra Илья Шипиловских, куратор специальных проектов «После нас» и «Все не то, чем кажется» Владимир Селезнев, куратор специального проекта в «Синара Центре» «Бернар Гаро. Глубины и поверхности» Дарья Костина, кураторы исследовательского проекта Ульяна Яковлева и Настя Елизарьева, сокуратор театрального проекта «1 000 лет вместе» Валентина Ануфриева.

В 14:00 в здании областного рынка на Громова (Екатеринбург, Громова, 145) состоится торжественное открытие после реконструкции филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Ожидается, что в церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.

В 14:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится пресс-конференция Деда Мороза из Великого Устюга, которой откроется его пребывание в столице Урала в рамках тура по городам России.

Екатеринбург. Другие новости 21.11.19

Мининвест: «Проект «Гора Белая» не сворачивается, он очень сложно двигается». / В Екатеринбурге начали устанавливать главную новогоднюю елку (ФОТО). / На 12 тысяч кресел со стадиона «Екатеринбург арена» подано 90 тысяч заявок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»