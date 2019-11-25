25 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.11.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам XIX съезда партии «Единая Россия», который прошел 23 ноября с участием президента РФ Владимира Путина. Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий огласит решения, принятые на съезде, подведет итоги деятельности отделения в этом году, расскажет о планах и перспективах работы в 2020 году.

В 11:00 в здании Института экономики и управления УрФУ (ул. Гоголя, 25, 1 этаж, коворкинг) состоится совместная пресс-конференция президента УБРиР Антона Соловьева и ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Пресс-конференция посвящена открытию коворкинга, в строительство которого УБРиР вложил несколько миллионов рублей. Коворкинг будет доступен для студентов и гостей УрФУ.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение, социальную политику, образование, молодежную политику и культуру.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная визиту делегации Свердловской области на Х Российско-азербайджанский межрегиональный форум, который прошел 22-23 ноября в Москве. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова и генконсул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров обсудят результаты визита на форум, расскажут о подписанном соглашении об информационном сотрудничестве и о партнерстве в сфере туризма, а также поделятся планами о дальнейшей совместной работе.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В полтора раза больше малых и средних предпринимателей в Свердловской области получили финансовую поддержку от государства в этом году: какие инструменты самые востребованные? Как бизнес-отрасль преобразилась с начала года? Чему научат уральских предпринимателей Максим Поташев и Ляйсан Утяшева? На эти и другие вопросы ответят: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Павел Лебедев, предприниматель, директор компании Koffer; Арсен Касумян, операционный директор университета «Синергия».

В 14:00 депутат Госдумы РФ Александр Петров посетит клинику репродуктивной медицины (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж, оф. 503) для обсуждения с коллективом учреждения реализации нацпроекта «Демография», а также для проверки лекарственного обеспечения клиники.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ обновленной постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII – начала ХХ века» которая в 18:00 откроется для посетителей в при поддержке компании «Форэс» и при участии Фонда семьи Шмотьевых.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на физическую культуру, спорт и туризм.

В 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12) пройдет творческая встреча с театральным режиссером, сценаристом, автором перформансов, лауреатом губернаторской премии Ириной Павловой.

Екатеринбург. Другие новости 24.11.19

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