26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.11.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится продолжение заседания рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение, социальную политику, образование, молодежную политику и культуру.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Депутаты рассмотрят вопрос о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В 10:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) состоится открытие российского форума «Здоровье семьи», посвященного 20-летию Специальной олимпиады России. В лекционной части будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием и здоровьем детей с особенностями через спортивные, реабилитационные и здоровьесберегающие программы. В рамках форума состоятся молодежные соревнования. В форуме примут участие генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев, президент Специального Олимпийского комитета Свердловской области, вице-спикер Законодательного собрания Владимир Власов, тренеры Специального Олимпийского комитета Свердловской области, руководители организаций, воспитывающих детей с особенностями в развитии, члены родительских организаций, специалисты и руководители учреждений образовании, спорта, здравоохранения и социальной защиты, студенты, обучающиеся по специальностям «адаптивная физкультура», «социальная работа».

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение дела Максима Верникова, которого обвиняют в участии в организации, признанной нежелательной.

В 11:15 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по муниципальной собственности. В повестке вопрос «О выполненных мероприятиях по внедрению технических средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2019 года».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная качеству мясной и молочной продукции в Свердловской области. Свердловский Россельхознадзор вновь обнаружил свинину в халяльной продукции: почему качество молочных и мясных продуктов на рынке вызывает замечания у контролирующих органов и общественников? Как подмена ингредиентов влияет на уровень цен и конкуренцию среди производителей? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории, заместитель директора ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»; Евгения Косарева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области; Сергей Сиов, председатель общественной организации Комитет общественного контроля; Елена Стафеева, исполнительный директор Союза животноводов Урала.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению закупочной сессии между поставщиками Свердловской области и импортерами Республики Казахстан. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков расскажут о компаниях, которые примут участие в закупочной сессии между поставщиками Свердловской области и импортерами Республики Казахстан, определят цели и задачи мероприятия, выделят основные направления сотрудничества между Уралом и Республикой Казахстан, обсудят перспективы взаимодействия.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты рассмотрят вопрос о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета в сфере промышленной, инновационной политики и предпринимательства.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты рассмотрят вопрос о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В 15:00 активисты проекта ЕР «Народный контроль» проведут рейд по торговым точкам продажи табачных изделий на легальность реализации такой продукции, а также на соблюдение законодательства о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетним (сбор в администрации Железнодорожного района, ул. Мельковская, 7). Спикер – Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Народный контроль» в Свердловской области.

В 16:30 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

В 19:00 в музее «Россия – Моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) в рамках дискуссионной площадки «Прямая линия» состоится открытая встреча с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным.

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

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