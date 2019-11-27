27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.11.2019, среда

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Алексей Орлов посетят городской округ Богданович. В рамках рабочей поездки Людмила Бабушкина и Алексей Орлов осмотрят площадку микрорайона Южный-2, где запланировано возведение 82 индивидуальных жилых домов, познакомятся с проектом «Придорожный сервис и логистический центр на трассе Южный обход Богдановича» и посетят ООО «Даждь» в селе Гарашкинском, где обсудят перспективы развития этого сельхозпредприятия. Отъезд в 07:00 от здания заксобрания (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10).

В 09:15 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) начнется форум-выставка «Франчайзинг. Регионы. Урал», организованный министерством инвестиций и развития Свердловской области и областным фондом поддержки предпринимательства. На выставке будут представлены 55 федеральных и региональных франшиз. В программе: 09:15 – пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой; 09:30 – открытие выставки; 09:45 – обход выставки с представителями СМИ. На форуме пройдет несколько дискуссий и обучающих мероприятий от ведущих экспертов по тиражированию бизнеса, а также представителей крупнейших франшиз. В рамках мероприятия пройдет первая в России закупочная сессия с местными фермерами. Ее проводит компания Metro Cash and Carry со своим розничным проектом «Фасоль».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в екатеринбургской гимназии № 39 (ул. Союзная, 26) начнется работа Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования в фокусе перемен: национальные приоритеты, научные подходы, эффективные практики». Планируется, что участие в открытии примет министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

В 10:30 состоится торжественное открытие первого регионального опорного центра обработки данных (ЦОД «Екатеринбург-I») компании «Ростелеком» (ул. Космонавтов, 101а). Спикеры: Евгений Гурарий, помощник полпреда президента РФ в УрФО; Игорь Семенихин, директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи РФ; Юрий Гущин, директор департамента информатизации и связи Свердловской области; Сергей Гусев, вице-президент – директор МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»; Денис Афанасьев, заместитель директора компании «Ростелеком-ЦОД».

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов дорожных ремонтов на территории Свердловской области в 2019 году и ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов расскажут о ремонтных работах, которые завершились на дорогах Свердловской области, огласят статистику по протяженности отремонтированных дорог и по количеству бюджетных средств, направленных на эти цели, поделятся информацией о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог, также проинформируют о планах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2020 году, в том числе обсудят расширение спектра задач национального проекта.

С 11:00 до 13:00 в музее Невьянской иконы (Екатеринбург, ул. Энгельса, 15) состоится пресс-конференция Ольги Рябовой – вдовы сценариста, литератора, кинорежиссера, лауреата Государственной премии СССР, советского и российского писателя Гелия Рябова, который занимался поиском останков членов царской семьи и их приближенных. В 19:00 в книжном магазине «Пиотровский» в Ельцин-центре Ольга Рябова презентует последнюю книгу своего мужа «России страшный год».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Караван Екатеринбург», который пройдет в Екатеринбурге с 27 ноября по 1 декабря. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, главный специалист Управления культуры Екатеринбурга по вопросам деятельности театров, профессионального исполнительского искусства и творческих союзов Лариса Вакарь, секретарь СТД РФ (ВТО), председатель Свердловского отделения СТД РФ (ВТО), генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, главный эксперт Международного отдела Центрального аппарата СТД РФ (Москва) Ирина Кузьмина, генеральный секретарь IETM Оса Ричардсдоттир и вице-президент IETM Кэти Бойд, руководитель пресс-службы Ельцин-центра Евгения Капитонихина и директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников расскажут о целях и задачах проекта, огласят список театральных деятелей, которые участвуют в проекте в 2019 году, поделятся информацией о театральных площадках Екатеринбурга, которые посетят профессионалы в области театра в рамках проекта.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал) под руководством спикера Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Рабочие группы, созданные временной согласительной комиссией, продолжат обсуждение вопросов, поднятых в ходе согласительных процедур.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 часов в лицее № 88 Екатеринбурга (пр. Ленина, 64а) состоится финал XXVII городского конкурса «Учитель года – 2019». В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский, его заместитель по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 17:00 в центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (Екатеринбург, пл. Субботников, 1) состоится инклюзивный бал, участниками которого станут более ста человек с инвалидностью и без. Танцевальные пары представят полонез, менуэт, марш, фрикасе и другие танцы аристократов XIX века. Во время бала будет действовать дресс-код: вечерние платья в пол, строгие мужские костюмы, стилизованные костюмы предыдущих столетий. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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