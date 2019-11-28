28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.11.2019, четверг

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет достижение целевых показателей в сфере образования, определенных майским указом президента России. Доклад представит министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Об основах формирования системы непрерывного обновления компетенций и квалификаций в регионе расскажет руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области Вера Лихачева. Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников доложит о создании и организации работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципалитете.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 1 этаж) состоится конференция, посвященная 25-летию Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. В 10:00 начнется пленарное заседание с участием директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, члена правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Елены Кувшиновой, других региональных и федеральных экспертов. В 14:00 пройдет торжественная церемония награждения экспертов Свердловского областного художественного экспертного совета по народным художественным промыслам в связи с 25-летием со дня основания совета. В награждении примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, заместитель директора департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромнауки РФ Лилия Нургатина, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

В 10:30 в Екатеринбурге на Плотинке (пр. Ленина, 28, со стороны ул. Воеводина) ГУ МЧС России по Свердловской области проведет экстренную учебную эвакуацию в случае пожара в Уральском государственном колледже имени И.И. Ползунова. Спикеры: Елизавета Троицкая, инспектор ОГПН Ленинского района Екатеринбурга; Александр Батраев, начальник пожарной части №3 60-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 11:00 на площадке УрГПУ (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению очного тура Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций «Вожатые России», который пройдет на базе вуза 27-30 ноября. Начальник методического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный молодежный центр» Александр Почкин, руководитель Департамента образовательной политики РДШ Андрей Толкачев, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко, руководитель Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров Наталья Лесконог и ректор УрГПУ Светлана Минюрова расскажут о целях и задачах конкурса, огласят программу и правила всероссийского конкурса, дадут информацию о географии участников, поделятся своим видением профессии вожатого в современном мире.

В 12:00 в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (Екатеринбург, ул. Пушкина, 6, зал заседаний) состоится подведение итогов интернет-аукциона благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея» и церемония передачи лотов покупателям. На интернет-аукцион были выставлены: джерси с автографом Владислава Третьяка, дирижерская палочка Алексея Богорада и пуанты Анастасии Горячевой, футболка с автографом Сергея Светлакова, выход ребенка на поле за руку с футболистами ФК «Урал», рассекреченная фотография космонавтов с автографом Валентины Терешковой и другие лоты.

В 14:00 в Центральном окружном военном суде по адресу (Екатеринбург, ул. Бажова, 85) начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению казанского политзаключенного мусульманина Эдуарда Низамова в организации российского крыла Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Процесс является открытым.

В 14:00 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38а) состоится презентация V Международного музыкального фестиваля «Евразия», который начнется 29 ноября. Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, художественный руководитель фестиваля «Евразия», главный дирижер и художественный руководитель Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, директор «Фонда Х.В. Хенце» (Германия) Михаэль Керстан, дирижер, участник фестиваля «Евразия» (Великобритания) Оливер Зеффман, менеджер творческих проектов концертного агентства Karsten Witt Music Management, директор отдела по связям с Восточной Европой Ян Дрибинский, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. На презентации участники первого концерта, солисты Бохумского симфонического и Дортмундского филармонического оркестров представят редкие музыкальные инструменты. Для гостей приготовлены фирменные сладкие сувениры фестиваля – черемуховые пирожки. Фестиваль продлится до 6 декабря.

В 15:00 в Доме писателя (Екатеринбург, ул. Пушкина 12) общественная организация «Парки и скверы Екатеринбурга» проведет пресс-конференцию, на которой активисты расскажут, что будет с общественными зелеными территориями Екатеринбурга по версии нового генплана города. На мероприятие приглашены специалисты горадминистрации.

В 18:00 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, ауд. 710) состоится очередное заседание «Народной трибуны», посвященное теме «Экология как стратегическая жизненная ценность: взаимодействие человека, общества, бизнеса и власти. Политософия взаимной ответственности». В рамках дискуссии будут подняты вопросы реформы обращения с ТКО, рекультивации земель, природоохранной деятельности, лесных пожаров и другие важные экологические темы. Проведут мероприятие первый госсекретарь России Геннадий Бурбулис и Егор Николаев.

В 20:00 на ледовой арене «Спартаковец» (Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а) состоится торжественное открытие первенства по хоккею среди команд промышленных предприятий Свердловской области «Лига Заводов», а также матч между командой правительства Свердловской области «Титан» и командой «Сафьяновская медь», входящей в структуру УГМК. Участвуют: министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин, директор АО «Сафьяновская медь» Игорь Цветков.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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