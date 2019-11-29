29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.11.2019, пятница

Губернатор Евгений Куйвашев посетит с рабочим визитом Качканарский городской округ. В программе – открытие лыже-роллерной трассы, футбольно-спортивного комплекса, а также церемония подписания соглашения о создании Центра профессиональных компетенций в формате WorldSkills в Качканаре между правительством Свердловской области, городским округом и ЕВРАЗом. Участие в мероприятиях примут депутат Государственной думы Антон Шипулин, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. Автобус для аккредитованных журналистов в Качканарский городской округ отправляется в 7:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 09:00 на площадке ЦК «Урал» (Екатеринбург, Студенческая, 3) начнется форум для предпринимателей, маркетологов и специалистов цифровой индустрии Internet Expo. В течение двух дней 100 экспертов поделятся современными инструментами интернет-маркетинга, управления и автоматизации бизнеса. Участники форума – владельцы и руководители бизнеса, специалисты по рекламе и PR, сотрудники рекламных, диджитал-агентств и все, кто заинтересован в развитии продажи в интернете.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная профилактике ВИЧ и СПИД в Свердловской области. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, главный врач Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова, специалист по коммуникациям с общественностью автономной некоммерческой организации «Равные» Полина Родимкина и директор регионального общественного фонда «Новая жизнь» Вера Коваленко расскажут о методах профилактики и лечения ВИЧ, в том числе у детей, родившихся от ВИЧ-положительных родителей, огласят основные принципы государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России, поделятся информацией о программе мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, а также предоставят статистику по заболеваемости в регионе.

В 14:20 на площадке «Атриум Палас Отеля» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная развитию и продвижению музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов. Заместитель руководителя федерального агентства по туризму, советник президента союза музеев России Сергей Корнеев, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» («Императорский маршрут») Анна Громова, заместитель директора департамента музеев Минкультуры России Наталия Чечель, директор некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» Михаил Ушаков, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина расскажут о направлениях и перспективах реализации проектов, перечислят возможности интеграции федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев в национальные музейные маршруты, выскажут экспертное мнение о продвижении музеев на международном рынке.

В 15:30 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 400) состоятся публичные слушания по бюджету города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

В 15:30 в Музее наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18) состоится пресс-показ выставки «Северные сияния» и встреча с коллекционером Александром Ильиным. Коллекция содержит предметы, собранные в Ярославской, Архангельской, Костромской, Кировской и Вологодской областях. Экспозиция будет работать с 30 ноября по 26 января.

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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