2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

02.12.2019, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге (отель «Онегин», ул. Розы Люксембург, 49) состоится торжественное открытие III межрегиональной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Ожидается, что участие в форуме примут представители региональных органов госвласти, верховный муфтий России Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Павел Мареев, директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Ринат Патеев, а также имамы и муфтии, исламоведы и теологи из других регионов страны. Темой конференции станут вопросы истории и современного положения ислама в России и на Среднем Урале, межконфессионального диалога и роли мусульманского сообщества в противодействии экстремизму и терроризму. Пресс-подход участников конференции запланирован на 09:45.

В 10:00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12) состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня инвалидов. С 10:00 на площадке проведения мероприятия начнут работать мастер-классы по плетению кос, завязыванию оригинальных узлов на платках, шалях и шарфах, рисованию пеной, изготовлению новогодних сувениров. В 11:15 пройдут показательные выступления танцевальных пар-победителей инклюзивных исторических балов, которые прошли в шести городах Свердловской области в преддверии торжественного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. Официальная часть и концерт начнутся в 12:00.

В 11:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 603) продолжится рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга о сносе офисного здания на месте строительства станции метро «Бажовская».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная новым вызовам кибербезопасности. Утечка и сливы данных клиентов стали новым вызовом для крупных компаний в 2019 году: какие системы используют пользователи на Урале для защиты баз данных? Как хакеры находят уязвимости? Что делать, чтобы не стать жертвой финансового кибермошенничества? На эти и другие вопросы ответят: Григорий Ахунов, руководитель группы по продуктам информационной безопасности «Ростелеком» на Урале; Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-банка; представитель команды «ХакерДом», УрФУ.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная готовности газового хозяйства Свердловской области к зимнему сезону. Государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Веселов, главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер и заместитель главного инженера – начальник Центрального аварийно-диспетчерского управления ОА «Екатеринбурггаз» Иван Саенко расскажут о мерах, предпринимаемых уральскими газовиками для обеспечения бесперебойного газоснабжения региона, озвучат результаты проверок газового оборудования Свердловской области, обозначат основные причины неисправностей и предоставят статистику нарушений, а также дадут рекомендации по правилам эксплуатации и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях для физических и юридических лиц, пользующихся газовым оборудованием.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов на рынке недвижимости Урала за 2019 год. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, президент СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян и руководитель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев подведут предварительные итоги капитального строительства в регионе, огласят планы по вводу жилья, обозначат тенденции ипотечного кредитования, предоставят статистику по Свердловской области, спрогнозируют динамику роста цен на жилье, рассмотрят обеспеченность города Екатеринбурга объектами индустрии гостеприимства, а также расскажут о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, вход с пер. Банковского, зал № 316) состоятся публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года. Об изменениях, которые ждут систему теплоснабжения уральской столицы, после завершения слушаний расскажет заместитель главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 01.12.19

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