3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

03.12.2019, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Итоги его рассмотрения на брифинге прокомментирует глава города Александр Высокинский.

В 10:00 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, главный концертный зал) состоится торжественное открытие форума «Мой бизнес», в котором примут участие более 4 тысяч человек. В рамках форума предприниматели, бизнес-тренеры, а также представители институтов развития расскажут об особенностях открытия своего дела с нуля, новых технологиях для бизнеса и мерах государственной поддержки предпринимательства. В 09:50 начнется пресс-подход с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, заместителя директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразития РФ Бэллы Паниной, вице-президента корпорации «Синергия» Ильи Мурадова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы. В течение дня на площадке форума выступят: многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике, популярная телеведущая, предприниматель Ляйсан Утяшева; эксперт по маркетингу, основатель издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь Манн; эксперт по тайм-менеджменту, основатель компании «Организация времени» Глеб Архангельский; магистр игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор R&P Сonsulting Максим Поташев; бизнес-лидер банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова и другие.

В 10:00 в Свердловской области начнутся мероприятия в рамках международной акции #ЩедрыйВторник. В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Металлургов, 40, кор. 3) волонтеры спасатели и волонтеры-медики начнут акцию по оказанию адресной помощи, поддержки и внимания ветеранам Великой Отечественной войны и маломобильным свердловчанам пожилого возраста. В 12:00 в детской библиотеке № 18 (ул. Менделеева, 17) в рамках работы «Микстура позитива» состоится тренинг по развитию эмоционального интеллекта для пенсионеров. Люди в возрасте 50+ будут выполнять различные игровые и интеллектуальные задания, получат возможность высказаться, а также примут участие в играх, развивающих такие навыки как артистичность, коммуникабельность, фантазия, память, внимательность.

В 10:30 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) откроется II Съезд народов Урала. В 10:00 на площадке начнет работать выставка мастеров народных промыслов и ремесел национально-культурных обществ и образовательных учреждений Свердловской области, будут организованы мастер-классы по национальным танцам и игре на музыкальных инструментах. В 10:30 состоится пленарное заседание съезда, на котором представители органов власти расскажут о формах поддержки национальных организаций и взаимодействии с ними. Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений региона Фарух Мирзоев представит отчет о работе организации. В 13:30 участники съезда в рамках отдельных секций представят лучшие практики муниципальных образований в развитии этнопедагогики, обсудят устойчивое развитие этнокультурного сектора в Свердловской области, обменяются опытом работы с молодежью.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к.375) полпред Николай Цуканов проведет заседание Совета политических партий (в формате видеоконференции). В мероприятии примут участие депутаты Госдумы Иван Квитка, Валерий Гартунг, Владимир Бурматов, представители региональных отделений политических партий из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Ханты-Мансийска и Салехарда.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов посетит Каменск-Уральский и ознакомится с организованным на муниципальном уровне полным циклом обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – от их сбора и сортировки до дальнейшей переработки. В мероприятии примут участие и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова, главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин, представители администрации Каменска-Уральского и АО «Горвнешблагоустройство» – муниципального оператора по транспортированию и размещению отходов. Участники встречи посетят мусоросортировочное и перерабатывающее предприятия, познакомятся с новым контейнерным оборудованием и специализированной техникой, расскажут об изменениях, произошедших в системе обращения с отходами с начала реализации экологической реформы и дальнейших планах работы. Автобус для аккредитованных журналистов в Каменск-Уральский отправится в 9:00 от Дома правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

В 11:30 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) начнется тотальный тест «Доступная среда», посвященный организации доступной среды и навыкам общения с людьми с инвалидностью. Всероссийская общественная акция пройдет в восьми субъектах Российской Федерации в восьми федеральных округах РФ. В 11:30 состоится торжественная официальная региональная часть. В 12:00 – приветственное слово от федерального центра и начало теста.

В 12:00 в здании Земской школы (Екатеринбург, ул. Малышева, 6) состоится открытие нового социального центра для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь будет реализован ряд социально значимых проектов, направленных на реабилитацию и абилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и ментальной инвалидностью.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 15:00 в ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» (Екатеринбург, ул.Коминтерна, 16) состоится выездное заседание комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 12:00 в отеле Tenet (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1а, зал «Исеть») состоится пресс-конференция инициативной группы, выступающей против строительства полигонов и мусороперерабатывающих заводов внутри жилых зон.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится пресс-конференция, посвященная старту приемной кампании в первый класс на 2020-2021 учебный год. О том, какие изменения и улучшения ждут родителей расскажут: начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева; прокурор Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова; руководитель проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров; директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов.

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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