4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

04.12.2019, среда

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 29) будет рассмотрена апелляция по уголовному делу бывшего замглавы Белоярского ГО Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки.

В 11:30 начнется рабочий визит полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова в технопарк «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5). В мероприятии примут участие губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области. Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправится от резиденции губернатора в 10:00.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва, посвященная результатам федеральной программы обучения водителей-родителей «Детство без опасности». Об итогах обучения молодых родителей на базе перинатальных центров правилам перевозки детей в автомобиле, статистике детского дорожно-транспортного травматизма, а также о планах по реализации проекта в ближайшие годы расскажут заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. На связь из Екатеринбурга выйдет начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

В 13:00 на площадке Законодательного собрания Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) начнется совещание при полпреде президента РФ в УрФО, посвященное реализации национальных проектов на территории региона. Ожидается, что совещание продлится до 18:00.

С 13:00 состоится рейд специалистов ЕТК по трассам, где при плановом осмотре выявлено размещение незаконных сооружений: самовольно установленных торговых точек, гаражей, автостоянок и т.п. в охранных зонах тепловых сетей (сбор на ул. Некрасова, 12, маршрут пройдет по ул. Крупносортщиков, 3, и в направлении ул. Таватуйской). К энергетикам присоединятся представители администрации Железнодорожного района. Незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу. Компания уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений.

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