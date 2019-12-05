5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

05.12.2019, четверг

В 09:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Ключевой вопрос повестки – реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников.

В 10:00 в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 1) стартует акция «Живи без страха», в рамках которой можно будет пройти бесплатное обследование на меланому кожи. Акция продлится до 19:00.

В 10:30 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:30 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, ул. Горького, 21, колонный зал) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с участниками симпозиума, проходящего в рамках международного музыкального фестиваля «Евразия». Участие в мероприятии примут генеральный директор агентства Karsten Witt Musik Management (Германия) Карстенн Витт и ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров. Торжественный прием даст официальный старт международному симпозиуму «На пути к филармонии: концертный зал нового времени», который входит в деловую программу крупнейшего в регионе музыкального фестиваля «Евразия». В рамках симпозиума состоится презентация нового концертного зала Свердловской филармонии, а также знакомство с мировым опытом функционирования и организации деятельности крупных филармонических концертных залов. Мероприятия симпозиума пройдут в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38а).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится круглый стол, посвященный роли международных компаний в поддержке малого и среднего бизнеса и вкладу в социально-экономическое развитие России. Директор департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Министерства международных связей и внешнеэкономической деятельности Свердловской области Олег Александрин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Михаил Васильев, региональный руководитель по взаимодействию с органами власти Coca-Cola в России по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Антон Калтыгин и директор по коммуникациям и связям с государственными органами регион Восток ГК Danone в России Юлия Легкая оценят инвестиционную привлекательность Свердловской области для иностранного бизнеса, обсудят реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с точки зрения запуска совместных производств на территории Свердловской области, определят роль международных компаний в формировании новых бизнес-проектов на территории Свердловской области, а также обозначат перспективные направления развития иностранного бизнеса в регионах России на примере Свердловской области.

В 12:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, 2 этаж, конференц-зал) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин вручит награды победителям конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области».

В 14:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) пройдет пресс-показ проекта «Алла Tribute». Премьера постановки состоится 7 и 8 декабря. Солисты театра исполнят хиты Аллы Пугачевой – в двухчасовое шоу вошло 24 композиции.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание на комиссии по вопросам комфортной, экологически благополучной среды и транспортного обслуживания населения городской общественной палаты, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении метро из единого проездного. На заседание приглашены представители администрации Екатеринбурга и родители школьников.

В 16:00 состоится торжественное открытие Центра общественных инициатив для некоммерческих общественных организаций микрорайона Сортировочный Железнодорожного района Екатеринбурга (ул. Техническая, 42а). Участники мероприятия: глава администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, представители администрации города, депутаты городской думы, представители общественных организаций района, города и области.

Екатеринбург. Другие новости 04.12.19

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