6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

06.12.2019, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в здании законодательного собрания (ул. Б.Ельцина, 10, 4 этаж, зал заседаний) пройдет заседание комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. В числе вопросов повестки – обсуждение проекта программы приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

В 10:00 в Екатеринбурге в зале заседаний Екатеринбургской городской Думы состоится заседание депутатской группы «Женская фракция». В повестке вопрос о ситуации с распространением и употреблением табакосодержащих веществ (снюса) среди несовершеннолетних в Екатеринбурге, а также угроза здоровью детей в связи с токсичностью и опасным воздействием вещества на организм. Депутаты планируют направить обращение в Государственную Думу РФ в поддержку внесенного законопроекта, запрещающего оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

В 10:00 в Екатеринбурге в Цирке состоится пресс-конференция, посвященная Международному детскому и молодежному фестивалю циркового искусства «Цирк нашего детства». После пресс-конференции, в 12.00, начнется программа первого конкурсного дня фестиваля «Цирк нашего детства».

В 10:00 в Екатеринбурге в горадминистрации (зал 531) состоится оргкомитет, посвященный строительству ледового городка и организации новогодних мероприятий в Екатеринбурге. Мероприятие проведет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. После завершения оргкомитета он ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства Интерфакс (ул.Ленина, 20а, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная развитию видеофикасации на дорогах Свердловской области. Участники пресс-конференции: Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД Свердловской области, Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области. Вопросы пресс-конференции: акое количество камер видеонаблюдения работает сегодня на дорогих в Свердловской области? В каких точках они установлены и чем обусловлен выбор места? -Сколько новых камер появится в 2020 году? Где они будут установлены? На какие уловки идут водители, чтобы избежать штрафов с камер наблюдений, и почему эти уловки не работают?

В 14:00 в Екатеринбурге в гимназии № 155 (улица Челюскинцев, 90) состоится форум «Молодёжь Екатеринбурга – за здоровое будущее!». Участниками форума станут школьники, педагоги общеобразовательных организаций, занимающиеся волонтёрской деятельностью.

В 14:00 в Екатеринбурге в ресторане «Панорама» (БЦ «Высоцкий»), расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, этаж 50) пройдет неформальную встреча с экспертами, посвященная проблеме псориаза: «Псориаз. Что важно сделать уже сегодня?». В мероприятии примут участие: Татьяна Анатольевна Сырнева – д-р мед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Свердловской области; Муза Михайловна Кохан – д-р мед. наук, профессор, заведующая научным клиническим отделом дерматологии Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, заслуженный врач России; Людмила Петровна Евстигнеева – д-р мед. наук, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая ревматологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга; представитель пациентской организации МБОО «Кожные и аллергические болезни»; пациенты, живущие с псориазом.

В 15:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 603) продолжится рассмотрение дела по иску администрации Екатеринбурга о сносе офисного здания на месте строительства станции метро «Бажовская».

В 19:00 в Екатеринбурге в Синара-Центре (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Центральным событием традиционно станет большой аукцион, где в качестве лотов будут представлены предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные денежные средства в виде гранта будут переданы благотворительному фонду «Жизнь в Движении», который помогает детям с нарушением опорно-двигательной системы. В этом году на аукционе будут разыграны 14 лотов, среди которых антикварные статуэтки XIX века из севрского фарфора, скульптура из полудрагоценных камней «Царские дети», воплощающая образы детей Николая II, теннисная ракетка и спортивная форма с автографом Роджера Федерера, швейцарского теннисиста, победителя 20-ти турниров Большого Шлема, боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона, фрейлинский шифр Екатерины II и другие. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в качестве лота передал ассамблее стол, сделанный своими руками.

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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