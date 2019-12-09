9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

09.12.2019, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» в Свердловской области. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина и заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова озвучат информацию о ходе реализации нацпроекта в Свердловской области, расскажут о межведомственном взаимодействии в рамках нацпроекта, поделятся информацией о количестве бюджетных средств, затраченных на его реализацию в Свердловской области, огласят плановые показатели по переобучению жителей, в том числе лиц старше 50 лет, также спикеры объявят результаты работы органов Пенсионного фонда по вопросам пенсионного обеспечения по итогам 2019 года, проинформируют о внедрении электронных сервисов Пенсионного фонда РФ в Свердловской области, разъяснят понятие «предпенсионер», перечислят критерии отнесения граждан к предпенсионерам по категориям льгот.

В 11:00 в Екатеринбургской городской думе (пр. Ленина, 24а, 4 этаж) состоится открытие творческой выставки, посвященной Дню героев Отечества.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится открытие III Областного форума трезвости, цель которого – популяризация ценностей трезвого и здорового образа жизни на территории Свердловской области. С 10:30 на площадке будут работать выставка «Я – ТОЖе!» (интерактивные площадки по формированию трезвого и здорового образа жизни; ярмарка инициатив в области формирования трезвого образа жизни), будут представлены ролики профилактической направленности.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная старту Года памяти и славы в России и запуску федерального проекта «Большая история», который стартует 13 декабря по всей стране. О мероприятиях и значимости их для регионов расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутат Госдумы Антон Шипулин, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и региональный куратор проекта «Большая история» Иван Лебединцев.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная премии Свердловской области в сфере гостеприимства «Уральская звезда 2019». Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, президент НП «Клуб отельеров» Данилик Сергей, консультант по маркетингу систем гостеприимства Novikov School Жанна Прашкевич расскажут о подготовке к вручению премии, о целях и задачах мероприятия, поделятся информацией о новых номинациях, огласят программу деловых мероприятий Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в рамках премии «Уральская звезда 2019», в частности проинформируют о мастер-классах от экспертов, кулинарном поединке с участием шеф-поваров, а также о проведении круглого стола на тему «Успешные концепции ресторана в отеле как способ продвижения сервиса в сфере гостиничных услуг».

В 14:40 в Театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится брифинг, предваряющий торжественное вручение городской награды «Признание» горожанам, внесшим весомый вклад в развитие Екатеринбурга. С журналистами встретятся организаторы проекта и его лауреаты. Среди победителей: заслуженный артист Российской Федерации, артист драмы Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Сизов; академик РАН, профессор кафедры физики магнитных явлений и директор Института физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН Николай Мушников; академик РАН, доктор исторических наук, профессор, специалист по истории промышленного освоения Сибири и Урала Вениамин Алексеев; директор средней образовательной школы № 138 Зоя Лузина и директор средней образовательной школы № 102 Наталья Смирнова, которая является победителем Всероссийского конкурса «Директор школы» и «Директор стратег».

С 15:00 до 16:00 в Екатеринбургском метрополитене на станции «Площадь 1905 года» пройдет праздничный концерт, посвященный Дню героев Отечества. Выступит ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

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