10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10.12.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят во втором и третьем чтениях проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В 10:00 на площадке «Атриум Палас Отеля» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, зал «Ассамблея») в рамках премии в сфере индустрии гостеприимства «Уральская звезда – 2019» пройдут мастер-классы, организованные Федеральным агентством по туризму, где выступят президент коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, член Федерации рестораторов и отельеров Валентин Шубин и другие. В 17:45 в театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится пресс-подход первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, советника руководителя Ростуризма Елены Лысенковой, вице-президента Федерации отельеров и рестораторов Вадима Прасова, президента международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана. В 18:00 начнется церемония награждения с участием членов правительства Свердловской области и федеральных экспертов.

В 10:00 на площадке Свердловского областного медицинского колледжа (Сиреневый бульвар, 6) пройдет итоговый семинар для организаторов и преподавателей Школ пожилого возраста. В рамках мероприятия будут представлены современные инновационные практики и технологии работы с людьми пожилого возраста, представлен опыт работы по актуальным направлениям школ пожилого возраста, обозначены инновации и перспективы развития данной деятельности, пройдет церемония награждения лучших организаторов и преподавателей школ пожилого возраста 2019 года.

В 10:15 в фонде «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» (ул. Пушкина, 9а) начнется выездное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Отъезд от здания администрации города в 10:00 (пр. Ленина, 24а, со двора).

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в колонном зале Дома Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35) губернатор Евгений Куйвашев вручит жителям Свердловской области государственные награды Российской Федерации, награды президента РФ и награды Свердловской области.

В 11:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится областной фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере». Его участниками станут члены волонтерских отрядов из Екатеринбурга, Кировграда, поселка Арти, Камышлова, Верхней Салды, Ревды, Каменск-Уральского, Полевского, Ирбита, Шали. Также участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. В рамках фестиваля «Волонтерство в социокультурной сфере» состоится награждение самых активных волонтеров региона знаками «Добро и воля».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, VIP-переговорная), состоится заседание экспертного совета фестиваля «Старый Новый Рок 2020», члены которого обсудят более 300 заявок музыкантов со всей России и от иностранных групп. По итогам заседания будет объявлено окончательное решение, кто из молодых групп выступит на фестивале – эксперты выберут 30 команд. В заседании совета примут участие: Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Евгений Горенбург (группа «Топ», директор фестиваля), Алексей Хоменко (ex Nautilus Pompilius), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Владимир Елизаров (студия звукозаписи SVE-Records).

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 на площадке «Синара-центра» (ВИЗ-бульвар, 15/4) глава региона Евгений Куйвашев вручит стипендии губернатора Свердловской области лучшим студентам и аспирантам уральских вузов.

В 15:00 во Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Свердлова, 35) состоится бал старшеклассников «Рождественская звезда» для школьников, проявивших успехи в учении, творчестве, спорте и общественной работе. Школьники будут награждены памятными подарками и дипломами департамента образования администрации города в номинациях: «Творческая натура», «Лидеры школьного самоуправления», «Спортивные достижения», «Учение с увлечением», «Волонтер»; «Юный корреспондент», «Активисты районных советов старшеклассников».

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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