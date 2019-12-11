11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11.12.2019, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится тожественное открытие после капитального ремонта поликлиники № 6 детской городской клинической больницы № 11 (ул. Онуфриева, 32/2). На торжественное открытие приглашены заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Баранов, начальник горздрава Денис Демидов, представители Министерства здравоохранения Свердловской области, администрации Верх-Исетского района, руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елена Жолобова, главные врачи муниципальных медицинских учреждений.

В 10:00 в Первоуральском центре занятости (ул. Береговая, 48) состоится награждение специалистов центра, прошедших обучение в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 10:30 начнется экскурсия по центру занятости. Официальное открытие центра состоится в конце декабря.

В 10:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, главный вход) стартует пресс-тур в поселок Северка, где идет заготовка льда для ледового городка на площади 1905 года. По возвращении из Северки (около 13:00), участники пресс-тура смогут побывать на строительстве ледового городка, где представители подрядчика расскажут об уже возведенных объектах и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXVI ежегодной конференции «Базовые стратегии бизнеса 2020» в Екатеринбурге. Ведущий эксперт по бизнес-стратегиям в России, управляющий ГК «Институт тренинга – АРБ Про», доктор психологических наук Сергей Макшанов, руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт тренинга – АРБ Про», магистр по экономике Оксфордского университета (UK) Демид Голиков и организатор конференции – управляющий партнер ГК ЦБО «Центр бизнес-образования» и CBO Business School Ольга Жигальцова обсудят «длинные» тренды, определяющие будущее на 10-20 лет вперед, перечислят главные события мирового значения, которые произошли в 2019 году и оказали влияние на российскую экономику, расскажут о перспективах и направлениях развития российской экономики, о рисках, а также о сферах и технологиях, в которых скрыты неочевидные возможности.

В 11:00 в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) состоится пресс-тур в швейную мастерскую, где вышивают необычные подарки к празднику Рождества Христова.

В 11:00 в БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге (ул. Малышева, 53, 50 этаж) компания JUUL Labs, производитель электронных систем доставки никотина, проведет пресс-завтрак. Генеральный директор компании JUUL Labs в России Виктор Украинский и эксперты отрасли представят: тенденции рынка альтернативных электронных систем доставки никотина в России и мире; данные исследования Kantar о потребителях никотиносодержащих продуктов в Екатеринбурге, Урале и России; обзор научных исследований вейп-продуктов; анализ текущей ситуации в области регулирования ЭСДН в России и за рубежом; программу JUUL Labs по предотвращению продаж вейп-продукции несовершеннолетним, в том числе в Уральском федеральном округе.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная участию уральских экипажей в ралли-марафоне «Дакар-2020». Сразу три экипажа представят Екатеринбург на международном ралли «Дакар-2020» в январе: как гонщики готовятся к двухнедельной гонке по дюнам Саудовской Аравии? Как спроектированы автомобили? Чего спортсмены ожидают от конкуренции с мировыми звездами автоспорта, включая чемпиона «Формулы-1»? На эти и другие вопросы ответят: Александр Доросинский, пилот, выступает на ралли «Дакар» в категории Т1 (внедорожники); Алексей Шмотьев, пилот, выступает в категории Т3 (SSV – side-by-side-vehicles, или багги – мотовездеходы); Сергей Карякин, пилот, выступает в категории Т3; Антон Власюк, штурман в экипаже Сергея Карякина; Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:30 на площадке отеля «Хаятт Ридженси Екатеринбург», (ул. Б. Ельцина, 8) первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в деловой встрече с делегацией Итальянской Республики в преддверии международной промышленной выставки «Иннопром-2020», страной-партнером которой станет Италия. В 15:40 в зале Silver соглашение о сотрудничестве подпишут генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Максим Прачик и президент некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза» Джорджио Каллегари. В 15:45 состоится пресс-подход, в котором примут участие: Алексей Орлов, директор отдела по развитию торгового обмена посольства Итальянской Республики в РФ Франческо Пенсабене, Максим Прачик, Джорджио Каллегари. В 16:00 в зале Ballroom в формате открытого диалога пройдет V регулярная встреча бизнеса «Investors Talks. Сотрудничество с Италией 2020» с участием представителей органов власти, дипломатического корпуса и бизнеса Свердловской области и Итальянской Республики.

В 18:00 в историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоятся открытые дебаты между представителями молодежных объединений «МИКрофON». Тема дебатов: «Молодежный парламент: для кого и зачем?». В числе приглашенных гостей-экспертов – председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников, заместитель губернатора Олег Чемезов. Организатор мероприятия – молодежная избирательная комиссия Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 10.12.19

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