12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12.12.2019, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т-216, конференц-зал) состоится конференция «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры: формирование инклюзивной культуры в организациях». Спикерами и участниками конференции станут специалисты из Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Бельгии, Германии, Израиля, Польши, Турции. Они обсудят новые проекты в сфере инклюзии, а также развитие зародившегося на Урале движения «экстрабилити» в мире и в регионах России.

11:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной темой повестки станет реализация программы «Пятилетка развития Свердловской области». С докладами выступят заместитель губернатора Олег Чемезов и заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Маслаков.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная контролю процедуры госзакупок в Свердловской области. УФАС России по Свердловской области получило в два раза больше жалоб на проведение госзакупок в 2019 году: с чем связаны нарушения? Почему процент обоснованных жалоб считается значительным? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля закупок Свердловского УФАС России Антон Трофимов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления ФССП по Свердловской области по контролю за юридическими лицами, осуществляющими взыскание просроченной задолженности в 2019 году. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев расскажет об итогах работы подразделения по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, обозначит ситуацию на рынке коллекторских услуг в Свердловской области, озвучит информацию о количестве жалоб на деятельность коллекторов в 2019 году.

В 11:00 во Дворце культуры Арамили (ул. Рабочая, 120а) состоится форум трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста». Мероприятие проводится в рамках проекта «Мастерская городских проектов». Проект направлен на привлечение внимания к проблемам трудовой занятости людей старше 50 лет в городах Свердловской области. На форуме будут выработаны рекомендации по вовлечению профессионалов старшей возрастной группы в реализацию региональных и городских проектов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию нового арт-пространства – арт-галереи «Стены» и выставке художника Николая Блохина. Учредитель арт-галереи, меценат из Белоруссии Алексей Дикушин, арт-директор галереи Марина Линкер, художник Николай Блохин, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Вера Литовских расскажут об открытии нового арт-пространства, о его значении для города и региона, а также проанонсируют ближайшие мероприятия, запланированные в галерее. Для посетителей галерея откроется 14 декабря по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 126.

С 12:00 до 20:00 в здании администрации Екатеринбурга традиционный прием граждан, посвященный Дню Конституции РФ, проведут председатель городской думы Игорь Володин (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) и глава города Александр Высокинский (1 этаж, кабинет приема граждан). В 12:30 в ходе брифинга для СМИ руководитель аппарата администрации города Илья Захаров расскажет, как проходит Единый день приема граждан в мэрии, и поделится первыми статистическими и аналитическими данными (3 этаж, у кабинета пресс-службы).

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) губернатор Евгений Куйвашев проведет торжественный прием, посвященный Дню Конституции РФ. Он вручит свердловчанам государственные награды, награды президента Российской Федерации и награды Свердловской области. Участниками мероприятия станут члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области, почетные граждане и герои России, ученые и деятели культуры, представители религиозных конфессий и национально-культурных объединений, делегации муниципалитетов, представители дипломатического корпуса, руководители общественных организаций и движений и т.д.

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