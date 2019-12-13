13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13.12.2019, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге (пер. Корейский, 6) стартуют открытые соревнования пожарных и спасателей «Уралтехноспас-2019». Участники, действуя в составе звеньев газодымозащитной службы, отработают действия по проведению разведки, спасению людей, тушению пожаров и разбору завалов в условиях, максимально приближенных к реальным. На соревнования приедут команды из Свердловской, Челябинской и Кемеровской областей, а также курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России и студенты средних профессиональных учебных заведений профильных специальностей.

С 10:15 до 16:30 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 1 учебный корпус) пройдет региональная научно-практическая конференция «Финансовая грамотность населения как важный фактор конкурентоспособности региона».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению бережливого производства на предприятиях в Свердловской области. Промышленные предприятия Свердловской области в разы увеличили собственную эффективность, внедряя бережливое производство: какие результаты видят крупные предприятия региона? Что дает масштабное переобучение и повышение квалификации сотрудников? На эти и другие вопросы ответят: Наталия Мартынова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области; Григорий Клячев, руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда; Владимир Курбанов, генеральный директор предприятия СТЭП; Владилен Фуфаров, генеральный директор комбината «Смак».

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта #БажовДетям за 2019 год. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Совета «Благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, научный руководитель проекта #БажовДетям Анна Трахтенберг, председатель правления Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова и директор департамента стратегии и информационной политики УрГПУ, член Союза писателей РФ Наталья Паэгле подведут итоги проекта, проинформируют о количестве вовлеченных участников и единомышленников, поделятся информацией о географии проекта, обсудят его влияние на социализацию детей с помощью чтения, а также огласят дальнейшие планы по реализации проекта.

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, кабинет № 326) состоится брифинг, посвященный старту приемной кампании по зачислению детей в первые классы на 2020-2021 учебный год. В мероприятии примут участие начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева и руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

В 15:00 на площадке АО «ПФ «СКБ Контур» (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 5) полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заседание совета по молодежной политике. В мероприятии примут участие представители властей регионов, входящих в УрФО, и администрации Екатеринбурга.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится лекция «Рок стиль один на один с Blue Jupiter». На мероприятии пойдет разговор об истории вокальных стилей и теории вокала. Музыканты из Америки вместе с посетителями лекции разберут на практике исполнение а капелла и битбоксинг, расскажут о ритмической структуре композиции. Blue Jupiter поделятся собственным опытом развития музыкального коллектива, обсудят различные ниши самореализации вокалистов. Квартет из Нью-Йорка также представит несколько своих композиций.

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

Скончался директор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов. / Земли свердловской области стали еще беднее – площадь сельхозугодий сокращается пять лет подряд. / Новоуральский суд закрыл дела об акциях протеста против ввоза урановых хвостов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»