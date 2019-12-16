16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16.12.2019, понедельник

В 12:00 в детской городской клинической больнице № 9 Екатеринбурга (ул. Решетская, 51) состоится презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей – операция по кохлеарной имплантации. Запланированы съемки в операционной, встреча с уже прооперированными детьми и их родителями, комментарии оперирующих врачей – главный отоларингологом Свердловской области, доктором медицинских наук, профессором Хийиром Абдулкеримовым и заместителем главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Игорем Огарковым.

В 14:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур в строящийся ледовый городок на площади 1905 года, журналистам представят участников Международного фестиваля ледовой скульптуры «Евразия», которые работают на площадке. Это команды из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Салехарда, Краснодара, Чебоксар и Сербии.

В 14:00 в Уставном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится презентация книги «Конституция России в иллюстрациях детей». Она была создана детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей при участии региональных уполномоченных по правам ребенка, отделения Российского детского фонда, министерства социальной политики, уставного суда.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 15:00 в межмуниципальном медицинском центре Асбеста (ул. Ленинградская, 22) министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в открытии первого в Свердловской области Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В 18:30 во Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) состоится финальная игра официальной лиги международного союза КВН «Свердловск» сезона 2019. За звание чемпиона будут бороться команды «Дайте посмеяться» (Екатеринбург), «ЕКБэйба» (УрФУ), «#Отбоянет» (ГУФСИН), «Унесенные нефтью» (Чернушка, Пермский край), «Имени Первого» (УрФУ), «Леон Киллер» (Екатеринбург).

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

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