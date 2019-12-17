17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

17.12.2019, вторник

В 09:30 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В повестке – второе чтение проекта бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

В 10:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) состоится первое заседание по уголовному делу бывшего депутата гордумы и руководителя Управления капстроительства Свердловской области Олега Кагилева, обвиняемого в приготовлении к получению взятки.

В 10:00 на территории военизированного горноспасательного отряда «ВГСО Урала» (Екатеринбург, ул. Степана Разина 109) пройдут тактико-специальные учения горноспасателей. В ходе тренировки будут отработаны методы проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильной задымленности и ограниченной видимости (имитация спасательных работ в горных выработках, разбор завала при помощи специнструмента, эвакуация пострадавшего). Для представителей СМИ будет проведена выставка технического вооружения горноспасателей и экскурсия по материально-технической базе спасательного отряда.

В 11:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) по государственные награды вручит полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Фестиваля светового искусства «Не темно», который пройдет 21-22 декабря. Инициатор и куратор фестиваля Евгения Никитина, директор фестиваля Софья Сол, академический руководитель образовательной программы фестиваля, кандидат социологических наук, проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии современного искусства Лара Петрова, художник наружных проекций и интерактивных световых инсталляции, научный сотрудник отделения живописи Гданьской академии изящных искусств Роберт Сохацкий (Польша), профессор Университета искусств Бремена, куратор световых фестивалей, руководитель образовательных программ в сфере медиаискусства Беттина Пельц (Германия) расскажут об идее и программе фестиваля, о его особенностях в 2019 году, обсудят влияние проекта на город, культурные взаимосвязи и культурную идентичность региона в целом, а также поделятся информацией о фестивалях светового искусства в мире и об образовательных проектах, связанных со световым искусством за рубежом.

В 11:30 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 38 к. 320) состоится селекторная пресс-конференция руководства ПАО «Т Плюс» по итогам деятельности компании в 2019 году и планам на 2020 год. Об итогах и планах в режиме видеосвязи расскажет председатель правления энергохолдинга Андрей Вагнер. В региональной студии на вопросы представителей СМИ ответят Владимир Бусоргин, директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов, главный инженер Свердловского филиала по тепловым сетям Андрей Шмельков.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Климатические итоги 2019 года и прогноз погоды на начало нового года». В пресс-конференции примут участие начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский и главный синоптик Галина Шепоренко.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам регулирования алкогольного рынка в Свердловской области. Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская и оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин назовут данные по регулированию алкогольного рынка в Свердловской области, расскажут о количестве выявляемых нарушений, а также о контрольных мероприятиях и совместной работе всех задействованных структур, поделятся информацией о новых законодательных инициативах в сфере регулирования алкогольного рынка.

В 12:00 во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественная церемония открытия скалодрома площадью 550 кв. м. В церемонии открытия примут участие: президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков; исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев; министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 300) состоится круглый стол «Проблемы исполнения миграционного законодательства при решении вопросов административного выдворения и депортации». Планируется обсудить вопросы реализации принципов миграционной политики РФ в Свердловской области, проблемы исполнения миграционного законодательства в отношении выдворяемых и депортируемых иностранных граждан, участия консульских учреждений в процессах административного выдворения и депортации.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Николай Цуканов проведет заседание Совета по противодействию коррупции.

В 18:00 в лофте «Место.Вечер» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 10, 5 этаж) пройдет заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга» на тему «Волонтеры – герои нашего времени». К обсуждению приглашаются волонтеры, общественные деятели, депутаты, представители партий, политологи, юристы и журналисты.

Екатеринбург. Другие новости 16.12.19

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