18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18.12.2019, среда

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбины Сухоруковой. Количество исполнительных производств, находящихся в работе у судебных приставов достигло исторического максимума: сколько задолжали жители региона году по алиментам, ЖКХ, за кредиты: какие меры принимаются к должникам? Какую акцию предлагают приставы горожанам, чтобы закрыть долги перед Новым годом? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам исполнения требований законодательства при призыве граждан на военную службу. Военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно – мобилизационного управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой, заместитель военного комиссара Свердловской области Юрий Аксенов и председатель правления региональной общественной правозащитной организации «Союз солдатских материей Свердловской области» Мария Лебедева огласят основные результаты надзорной деятельности военной прокуратуры Центрального военного округа, включая вопросы о размещении призывников на сборных пунктах, об обеспечении их питанием, обмундированием, медикаментами, а также о взаимодействии прокуроров со структурами военного и местного управления, территориальными правоохранительными органами, общественными и правозащитными организациями, родственниками призывников.

В 13:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в 2019 году. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов расскажет об итогах работы в 2019 году, даст информацию о работе комиссий союза, оценит налоговое регулирование предпринимательской деятельности на Урале, поделится информацией о встрече «без галстуков» президиума СОСПП и губернатора Свердловской области, оценит результаты прошедшей «Екатерининской ассамблеи», проинформирует о планах работы СОСПП в 2020 году.

В 13:00 в областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) состоится чествование спортсменов сборной команды Свердловской области, показавших высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях «Лучший спортсмен 2019 года по адаптивным видам спорта в Свердловской области». Планируется, что в мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В 14:00 в здании Физико-технологического института УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 21) состоится презентация биомеханического протеза кисти руки, который разрабатывается в вузе. Он характеризуется повышенной надежностью и функциональностью, отличается улучшенной мелкой моторикой и практически повторяет естественные движения кисти. Протез в действии презентует Федор Которов.

В 16:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится традиционный новогодний прием почетных граждан Екатеринбурга.

В 17:00 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоится церемония закрытия Года театра в Свердловской области и предпремьерный показ спектакля «Сильва». В 17:00 представители СМИ смогут записать комментарии артистов, исполняющих роли в постановке. В 18:00 начнется торжественная церемония закрытия Года театра в Свердловской области, в ходе которой будут награждены наиболее активные его участники. Планируется, что участие в мероприятии примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 18:30 состоится показ оперетты «Сильва».

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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