19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19.12.2019, четверг

В 09:30 в мультимедийном парке «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится открытие конференции «Российские немцы: пробуждение самосознания, возрождение народа», на которой будут рассмотрены важнейшие проблемы новейшей истории немцев СССР и стран постсоветского пространства, будут освещаться этнографические, демографические и культурологические вопросы повседневности немцев России, Казахстана, Украины. В работе примут участие специалисты из России, Германии, Казахстана и Украины. Участники конференции совершат поездку в Нижний Тагил, встретятся с членами немецкого общественного движения города, возложат венок на могилу И.И. Кроневальда, посвятившего значительную часть своей жизни проблеме восстановления прав советских немцев.

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной темой станет ход выполнения в Свердловской области соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Доклад по этому вопросу представит заместитель губернатора Олег Чемезов. С содокладами выступят депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная охране хвойных деревьев в предновогодний период в Свердловской области. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Михаил Шабунин и директор ГКУСО «Сысертское лесничество» Игорь Верещагин объяснят, как самостоятельно и законно можно срубить новогоднее дерево в лесу, огласят информацию по ценам на живые ели и сосны, поделятся знаниями о выборе вечнозеленого дерева, напомнят об ответственности, в том числе и материальной, за незаконную рубку хвойных, также спикеры расскажут об организации охраны деревьев в лесничествах области.

В 11:00 в Екатеринбургском государственном цирке состоится пресс-конференция, на которой будут подведены итоги работы в 2019 году, а также презентована программа «Итальянский Новый год – шоу слонов и тигров». В пресс-конференции примут участие директор цирка Тамара Бортникова, а также представители управления культуры администрации Екатеринбурга. После пресс-конференции представители СМИ смогут увидеть саму программу.

В 11:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С.Попова (Екатеринбург, ул. Крауля, 168) состоится торжественное открытие инклюзивной образовательной площадки Молодежного проектного центра. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни», поддерживаемого Фондом президентских грантов. В мероприятии примут участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, представители министерства образования, депутата Государственной думы Антон Шипулин; генеральный директор ПО «Униматик» Валентин Толкачев.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 (пр. Академика Сахарова, 85а) в микрорайоне Академическом. В мероприятии примут участие первый заместитель главы города Александр Ковальчик, заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, депутаты городской думы.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная внедрению налога на самозанятых в Свердловской области. Эксперимент по введению налога на самозанятых с 1 января 2020 года распространен на Свердловскую область: что даст самозанятым выход из тени? Как повлияет на конкуренцию и на налоговую нагрузку на бизнес? Какие шаги будут предприняты для внедрения федерального закона в регионе? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Гладкова, и.о.министра экономики и территориального развития Свердловской области; Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области; Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Елена Артюх, уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области; Юлия Смирнягина, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области; Юлия Силина, член Свердловского областного отделения «Опора России».

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, к. 326) состоится брифинг председателя комитета благоустройства города Тамары Благодатковой, посвященный результатам опроса горожан по выбору общественных территорий города для их первоочередного благоустройства в 2021 году.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится пресс-конференция начальника управления здравоохранения города Дениса Демидова, посвященная итогам 2019 года в развитии здравоохранения уральской столицы. Он расскажет о результатах работы учреждений здравоохранения Екатеринбурга, значимых событиях года в области медицины и поделится планами горздрава на следующий год.

В 13:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проектов Единой промышленной карты: «День без турникета и «Урал для школы». Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, начальник отдела развития туризма и туристкой инфраструктуры министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова и директор Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании» Вероника Пиджакова расскажут об итогах проектов в 2019 году, поделятся информацией о тиражировании опыта промышленного и образовательного туризма Свердловской области за пределами региона, обсудят влияние проектов на профориентацию школьников, озвучат обратную связь от посетителей и поделятся планами по реализации проектов в будущем.

В 14:00 в Екатеринбурге (сбор на ул. С. Ковалевской, 8) инспекторы МЧС совместно с представителями МВД и управления социальной политики проведут рейд по местам проживания лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, в том числе неблагополучных и многодетных семей, имеющих малолетних детей.

В 16:00 в мультимедийном парке «Россия – моя история. Свердловская область» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) пройдет традиционный новогодний прием почетных граждан города.

В 17:00 на площадке УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) начнется пленарное заседание регионального политсовета СРО ЕР, на котором партийцы обсудят итоги 2019 года. Секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий расскажет о решениях XIX Съезда «Единой России» и основных направлениях деятельности регионального отделения в 2020 году. Также собравшиеся подведут итоги реализации национальных проектов на территории Свердловской области и обсудят идеологические аспекты деятельности партийных и общественных организаций в 2020-2021 годах.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

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