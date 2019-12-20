20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20.12.2019, пятница

В 10:00 в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» состоится совещание губернатора Свердловской области с главами муниципалитетов региона.

В 10:00 в Екатеринбурге в ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации и перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области. Накануне празднования Дня энергетика первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов, директор филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» Андрей Мельников, директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС Валерий Мацкевич, главный инженер по генерации Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Павел Родин и директор филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ Урала Олег Ефимов расскажут об основных показателях развития энергетической отрасли региона, перспективах работы и наиболее значимых вопросах, которые предстоит решать в 2020 году.

В 11:00 на площадке Центра международной торговли Екатеринбурга WTCE (ул. Куйбышева, 44д) состоится пресс-конференция бойца смешанных единоборств Петра Яна. Мастер спорта по боксу, российский боец смешанного стиля, чемпион серии АСВ в легчайшем весе Петр Ян поделится последними новостями, расскажет о планах на 2020 год, ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства (Екатеринбург, у юзл. Малышева, 117) состоится чествование членов сборной Свердловской области, участвовавших в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилимпикс». Участие в мероприятии примет заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.



Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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