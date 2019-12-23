23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23.12.2019, понедельник

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев откроет первую детскую новогоднюю елку. Участие в празднике примут воспитанники детских домов и школ-интернатов из Сысерти, Верхнего Тагила, Серова, Ачита, Верхней Пышмы, деревни Корзуновка и других.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации социального проекта «Урал добром богат» в Свердловской области в 2019 году. Президент благотворительного фонда «Доброе дело», финалист конкурса «Лидеры России» 2019 Алексей Невьянцев, директор Евразийского фонда наследия «Строганофф» Андрей Моисеев, председатель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра» Валерий Басай, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Первоуральска Сергей Яценко, герой России Олег Касков подведут итоги комплексной работы с воспитанниками детских домов Свердловской области в рамках проекта «Урал добром богат», поделятся информацией о целях и задачах проекта, расскажут о разработанной программе нравственно-патриотического воспитания, а также поделятся планами на 2020 год.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на новогодние праздники. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, консул, заведующий визовым и консульским отделениями генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге Штепан Гилар, президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков и руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поделятся информацией о наиболее популярных и новых туристических направлениях в период новогодних каникул, расскажут о средней стоимости туристической путевки на отдых в России и за границей, дадут прогнозы о количестве уральцев, которые собираются в путешествия. Также участники пресс-конференции подведут итоги в туристической сфере 2019 года, расскажут о подготовке к празднованию 25-летия Уральской ассоциации туризма.

В 12:30 в правительстве Свердловской области, (пл. Октябрьская, 1, 21 этаж, зал заседаний) состоится расширенное заседание общественных советов при региональных операторах по обращению с ТКО в Свердловской области.

В 12:30 в зале заседаний правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж) вице-губернатор Сергей Бидонько примет участие в расширенном заседании Общественной палаты Свердловской области, главной темой которого станет реализация программы «Пятилетка развития». С докладом выступит заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Содоклады представят министерства здравоохранения, строительства и развития инфраструктуры, образования и молодежной политики, инвестиций и развития. Участие в заседании примут члены Общественной палаты региона, а также общественных палат муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Собравшиеся также подведут итоги гражданского форума 2019 года, обсудят мероприятия, посвященные Году памяти и славы, а также план проведения 10-летия Общественной палаты Свердловской области в 2020 году.

В 14:00 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур по производственной базе муниципального предприятия «Горсвет» (ул. Зоологическая, 5). Журналистам покажут, как работает автоматизированная система управления городским освещением, продемонстрируют технику, на которой обслуживаются фонари и расскажут о ежедневных задачах предприятия. В мероприятии примет участие председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

В 15:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) начнется новогодний прием представителей общественности Свердловской области. С приветствием и поздравлениями к его участникам обратится губернатор региона Евгений Куйвашев.

В 16:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная экологической реабилитации водоемов Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Экология». Первым водным объектом, который был поставлен на экологическую реабилитацию в Свердловской области, стало Черноисточинское водохранилище – источник питьевого водоснабжения города Нижний Тагил. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, начальник отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Никита Ванаев, директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран и начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил Алексей Сергеев расскажут об экологической реабилитации уральских водоемов в рамках реализации национального проекта «Экология», дадут информацию о том, какие шаги уже предприняты для экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, а также о работах, которые запланированы на ближайшее время, огласят данные о качестве и безопасности воды в этом водоеме. Спикеры пресс-конференции перечислят водоемы Свердловской области, которые будут поставлены на экологическую реабилитацию в рамках национального проекта «Экология», пояснят критерии их выбора.

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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