24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24.12.2019, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное, последнее в осенней сессии, заседание законодательного собрания. В повестке 14 вопросов, в том числе о создании в городе восьмого административного района – Академического и о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга.

С 10:00 до 11:30 начальник производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта Свердловской области Дионисий Кислов проинспектирует применение технологии бестраншейной прокладки трубопроводов системы водоснабжения в многоквартирном жилом доме (Екатеринбург, ул. Блюхера, 14). Технология предполагает разрушение старых труб с помощью специального оборудования и прокладку на их месте новых. Специалисты подрядной организации продемонстрируют процесс бестраншейной прокладки трубопровода, подробно разъяснят технологию работ и расскажут, как давно этот метод применяется при капитальном ремонте домов. Представители Фонда капитального ремонта подведут итоги ремонтной кампании 2019 года, а также расскажут о планах по обновлению многоквартирников в Свердловской области на 2020 год.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности в новогодние праздники в Свердловской области. Силовые структуры и спасатели применяют дополнительные меры для обеспечения безопасности в новогодние праздники: как проверяются места проведения массовых мероприятий в Свердловской области? Как эксперты оценивают качество атрибутов праздника: как выбрать новогодний подарок и маскарадный костюм, которые не навредят здоровью? На эти и другие вопросы ответят: Олег Тощев, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области; Игорь Петунин, врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области; Павел Пенягин, заместитель Главного государственного инспектора по пожарному надзору Екатеринбурга; Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2019 год. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов подведет итоги работы в 2019 году, пояснит, как сотрудники Свердловского УФАС осуществляют контроль закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, даст статистику Свердловского УФАС России по количеству и результатам рассмотрения обращений, заявлений, жалоб, также поделится информацией о количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в 2020 году, обозначит динамику роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, расскажет о сложившейся судебной практике УФАС в 2019 году.

В 14:00 в Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра (ул. Восточная, 56, 4 этаж). Участниками мероприятия станут представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Дворца молодежи, руководители и специалисты муниципальных опорных центров. В рамках открытия площадки РМЦ пройдет форсайт-сессия «Дополнительное образование. Пора менять. Пора меняться», будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Дворцом молодежи и муниципальными опорными центрами.

Екатеринбург. Другие новости 23.12.19

Гордума Екатеринбурга не соберется на внеочередное заседание. / «МегаФон» провел испытания беспилотного самосвала по 5G. / Директора сельской школы оштрафовали за учителя математики без образования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»